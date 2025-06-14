كأس العالم للأندية – سكاي: طارمي عالق في طهران وينتظر رفع القيود الجوية لمرافقة إنتر

ينتظر المهاجم الدولي الإيراني مهدي طارمي لاعب إنتر فك القيود الجوية في بلاده للحاق ببعثة فريقه بالولايت المتحدة الأمريكية.

مهدي طارمي النادي : إنتر إنتر

ويستعد إنتر لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن المهاجم الإيراني مهدي طارمي لا يزال عالقا في طهران، ولن يتمكن من الالتحاق ببعثة فريقه إنتر الإيطالي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، وذلك بسبب تعليق حركة الطيران في إيران.

وأوضح التقرير ذاته أن كافة الرحلات الجوية من وإلى المطارات الإيرانية قد تم تجميدها مؤقتا، على خلفية التوترات العسكرية الأخيرة وتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يحول دون قدرة طارمي على السفر إلى الولايات المتحدة، حيث سيلعب إنتر تحت قيادة المدرب الجديد كريستيان تشيفو، أمام فريق مونتيري المكسيكي.

ومن المنتظر أن يلتحق طارمي ببعثة إنتر فور رفع القيود الجوية واستئناف حركة الطيران داخل إيران.

وتقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب غنتر في المجموعة الخامسة رفقة ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي وأوراوا رد دياموندز الياباني.