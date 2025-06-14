كأس العالم للأندية – سكاي: طارمي عالق في طهران وينتظر رفع القيود الجوية لمرافقة إنتر

السبت، 14 يونيو 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

مهدي طارمي - جابريل ماجاليس - إنتر - أرسنال

ينتظر المهاجم الدولي الإيراني مهدي طارمي لاعب إنتر فك القيود الجوية في بلاده للحاق ببعثة فريقه بالولايت المتحدة الأمريكية.

مهدي طارمي

النادي : إنتر

إنتر

ويستعد إنتر لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن المهاجم الإيراني مهدي طارمي لا يزال عالقا في طهران، ولن يتمكن من الالتحاق ببعثة فريقه إنتر الإيطالي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، وذلك بسبب تعليق حركة الطيران في إيران.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - قبل لقاء الأهلي.. نقاط قوة وضعف إنتر ميامي والتشكيل المتوقع كأس العالم للأندية - الأهلي بزيه التقليدي ضد إنتر ميامي في الافتتاح كأس العالم للأندية - الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة إنتر ميامي كأس العالم للأندية - تأثير ميسي.. "الوضع مختلف تماما" بعد انضمامه لـ إنتر ميامي

وأوضح التقرير ذاته أن كافة الرحلات الجوية من وإلى المطارات الإيرانية قد تم تجميدها مؤقتا، على خلفية التوترات العسكرية الأخيرة وتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يحول دون قدرة طارمي على السفر إلى الولايات المتحدة، حيث سيلعب إنتر تحت قيادة المدرب الجديد كريستيان تشيفو، أمام فريق مونتيري المكسيكي.

ومن المنتظر أن يلتحق طارمي ببعثة إنتر فور رفع القيود الجوية واستئناف حركة الطيران داخل إيران.

وتقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب غنتر في المجموعة الخامسة رفقة ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي وأوراوا رد دياموندز الياباني.

كأس العالم للأندية إنتر ميلان مهدي طارمي
نرشح لكم
ريكو لويس: ريندرز لاعب خط وسط متكامل وسيرفع مستوانا جوندوجان: متحمس لخوض كأس العالم للأندية.. وكان يمكننا الفوز بلقب أو اثنين موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون كأس العالم للأندية - عدو الأهلي الحقيقي وفولدمورت كرة القدم وسر اختفاء ميلو.. حكاية المجموعة الأولى كأس العالم للأندية - قبل لقاء الأهلي.. نقاط قوة وضعف إنتر ميامي والتشكيل المتوقع كأس العالم للأندية - الأهلي بزيه التقليدي ضد إنتر ميامي في الافتتاح كوكا: أنتظر فرصة العودة لـ الأهلي.. وهكذا خضت الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي بن رمضان: تواصلت مع معلول والترجي لم يفاوضني.. وهذه أصعب مباراة لعبتها ضد الأهلي
أخر الأخبار
توماس فرانك يحاول إقناع مبيومو بالانضمام إلى توتنام 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: ريال مدريد مدد عقد راؤول أسينسيو 55 دقيقة | الدوري الإسباني
ريكو لويس: ريندرز لاعب خط وسط متكامل وسيرفع مستوانا ساعة | كأس العالم للأندية
جوندوجان: متحمس لخوض كأس العالم للأندية.. وكان يمكننا الفوز بلقب أو اثنين 2 ساعة | كأس العالم للأندية
بيكهام يحصل على لقب "سير" من الملك تشارلز الثالث 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية – سكاي: طارمي عالق في طهران وينتظر رفع القيود الجوية لمرافقة إنتر 3 ساعة | كأس العالم للأندية
الرياضية: الهلال اتفق مع مايكل إدواردز لتولي منصب المدير الرياضي 3 ساعة | سعودي في الجول
موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون 4 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 2 بسبب مونديال الأندية.. الأعلى للإعلام يعلن استثناء قنوات MBC والأهلي من مواعيد البث 3 خبر في الجول - اتفاق بين الزمالك ونايكي بدءا من الموسم المقبل 4 ماسكيرانو: مواجهة الأهلي لن تكون على أرضنا بسبب حضورهم الجماهيري
/articles/507148/كأس-العالم-للأندية-سكاي-طارمي-عالق-في-طهران-وينتظر-رفع-القيود-الجوية-لمرافقة-إنتر