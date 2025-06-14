الرياضية: الهلال اتفق مع مايكل إدواردز لتولي منصب المدير الرياضي

السبت، 14 يونيو 2025 - 11:44

كتب : FilGoal

مايكل إدواردز - يورجن كلوب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وصول إدارة نادي الهلال إلى اتفاق مع الإنجليزي مايكل إدواردز لتولي منصب المدير الرياضي بالنادي السعودي.

ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال اتفق مع الرئيس التنفيذي السابق لفريق كرة القدم بنادي ليفربول، وينتظر أن يتم حسم الملف وتجهيز العقود بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت الصخحيفة ذاتها أن إدارة الهلال، وضعت خيارات أخرى كالإسباني روبيرتو أولابي المدير الرياضي لنادي ريال سوسيداد الإسباني الذي أعلن رحيله مع نهاية الموسم المنصرم عن النادي الإسباني.

إدواردز انضم إلى ليفربول في عام 2011 وتولى مهمة رئيس للمحللين، وأصبح مديرا رياضيا في 2016 قبل مغادرة النادي في 2022.

وعاد إدواردز إلى الريدز في عام 2024 بعدما تولى مهمة الرئيس التنفيذي لعمليات كرة القدم في مجموعة فينواي المالكة لليفربول

وساهم إداوردز في جلب العديد من النجوم لليفربول خلال فترة عمله مديرا رياضيا، بما في ذلك الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والهولندي فيرجيل فان دايك، قلب الدفاع، والنجم الدولي المصري محمد صلاح.

يذكر أن فهد المفرج نجم الهلال السابق يتولى حاليا مهمة المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

ويلعب الهلال ضد ريال مدريد في افتتاح مشواره بمنافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

جدول مباريات المجموعة

ريال مدريد × الهلال.. الأربعاء 18 يونيو – ملعب هارد روك – ميامي

باتشوكا × ريد بول سالزبورج.. الخميس 19 يونيو – ملعب تي كيو إل

ريال مدريد × باتشوكا.. الأحد 22 يونيو - ملعب بنك أوف أمريكا

ريد بول سالزبورج × الهلال.. الإثنين 23 يونيو – ملعب أودي فيلد

الهلال × باتشوكا.. الجمعة 27 يونيو – ملعب جيوديس بارك

ريد بول سالزبورج × ريال مدريد.. الجمعة 27 يونيو – ملعب لينكولن فينانشال

ليفربول الهلال السعودي
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