موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون

يفتتح النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ويقدم لكم FilGoal.com موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي والقنوات الناقلة والمعلقين على المباراة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويواجه الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

وأعلنت قناة MBC action إذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وكانت قنوات إم بي سي مصر قد أعلنت إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن إم بي سي مصر وإم بي سي أكشن تنتميان إلى مجموعة إم بي سي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة) فجر الأحد.

وتذاع المباراة على إم بي سي مصر 1 بتعليق فارس عوض وإم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي.

فيما سيتولى فهد التعيبي التعليق على المباراة عبر قنام إم بي سي أكشن.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)