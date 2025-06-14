كأس العالم للأندية - عدو الأهلي الحقيقي وفولدمورت كرة القدم وسر اختفاء ميلو.. حكاية المجموعة الأولى

32 فريقا للمرة الأولى في التاريخ، عن 4 منهم نتحدث الآن، في المجموعة التي تهمنا حقا في كأس العالم للأندية.

الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا 2021 و2023 و2024، وإنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض والسينما وابنه، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2021، وبورتو البرتغالي، هنا بفضل التصنيف الأوروبي.

ساعات تفصلنا عن صافرة انطلاق البطولة ومشوار الأهلي معا، في مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي في الثالثة فجر الأحد بتوقيت القاهرة، ومن هنا نختتم سلسلة تقديم مجموعات كأس العالم للأندية.

الأهلي - العدو الأول هو الزمن

"إنتر ميامي يفتتح كأس العالم للأندية أمام فريق مجهول".. ربما قابلت هذا العنوان عبر صحيفة ماركا، وتساءلت كيف تجرؤ ماركا على قول شيء كهذا عن الأهلي.. والإجابة: ماركا لم تجرؤ.. وهذا لم يحدث، وإليك العنوان الحقيقي.

"إنتر ميامي فريق ليونيل ميسي سيفتتح كأس العالم للأندية ضد ملك إفريقيا: الأهلي".. هذا هو العنوان الحقيقي، والحقيقة التي لا تقبل النقاش.

نحن لن نعرف قراء موقع مصري من هو الأهلي، فالأمر مفروغ منه مسبقا، هذه هي المشاركة الـ 11 في الحدث العالمي بمختلف أشكاله، بعد 9 مشاركات في كأس العالم بنظامه القديم، ومشاركة في كأس إنتركونتيننتال الماضي، والآن إلى كأس العالم الجديد بنظام 32 فريقا.

الأهلي خاض هذا المعترك بمختلف الظروف والأشكال، وبرونزية 2006 ظلت الإنجاز الكبير الوحيد لبعض الوقت في زمن ما قبل استمرار الاحتكاكات، فهذا الفريق سيعيدها مرارا وتكرارا، وسيتواجد هناك كلما أتيحت الفرصة تقريبا، ولو كان هناك لقبا في المتناول سيحصده مثل كأس القارات الثلاث، وسيقف على بعد ركلة ترجيح وحيدة من اللعب على نهائي العالم بأكمله..

ولكن هذه المرة غير كل المرات.. فالنظام والمجموعات وعدد الفرق الأوروبية الكبيرة ليس الشيء الوحيد الذي تغير.

للمرة الأولى، يدخل الأهلي بمدرب مباراته الرسمية الأولى ستكون افتتاح كأس العالم للأندية. خوسيه ريبيرو لم يختبر مباراة واحدة في الدوري مع الأهلي، لم يواجه خصما سوى باتشوكا وديا.

ولكن الخبر الجيد، الأهلي أنهى سوق انتقالات غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية، فكما نعلم جميعا وصل في هذا الصيف فقط أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان، وعاد معهم حمدي فتحي وأليو ديانج، إضافة إلى تدعيمات يناير مثل أشرف بنشرقي ونيتس جراديشار.

هذا كما يوحي بالتفاؤل، فإنه يتطلب بعض الوقت لاستخلاص أفضل ما لدى الجميع.. أمر يبدو بديهيا للغاية، إلا أن هذا الوقت ليس متاحا من الأساس.

قائمة الأهلي الآن بحاجة لأسرع عملية اندماج ممكنة، لتحقيق تأهل صعب من مجموعة تبدو أسهل قليلا من حقيقتها فقط لمقارنتها بأسماء مجموعات أخرى، ثم طريق أكثر صعوبة، فالخصم القادم بعد التأهل من المجموعة سيكون على الأرجح باريس سان جيرمان أو أتلتيكو مدريد، وهذا مستوى آخر من كرة القدم.

إنتر ميامي - الرجل الذي لا يجب ذكر اسمه

لا شيء هنا لنرويه، فهذا هو الفريق الوحيد الذي لم يتأهل هنا ببطولة قارية أو تصنيف قاري، بل أتى هنا لأنه توج بدرع المشجعين في الدوري الأمريكي كأكثر الفرق حصدا للنقاط في الموسم الاعتيادي.

قد يقول البعض إن فيفا استغلت هذه الفرصة لتقحم النادي في البطولة بأي شكل لسبب نعلمه جميعا، وهذه الادعاءات.. غالبا محقة.

النادي يبلغ من العمر 7 سنوات، حرفيا، فقد تأسس في يناير 2018، ودرع المشجعين الذي تأهل به كان بطولته الثانية، بعد كأس الدوريات الذي يلعب بين أندية أمريكا والمكسيك، وكل هذا لم يتحقق إلا في عهد هذا الرجل الذي لا يجب ذكر اسمه.

ثاني خصوم الأهلي من الولايات المتحدة الأمريكية بعد سياتل ساوندرز الذي هزمه الأحمر في 2022 لا يملك أي قصص ملهمة، فقد أنشأه ديفيد بيكام، وجمع فيه جمعية قدامى أصدقاء برشلونة.

جوردي ألبا لن يواجهه الأهلي لأنه مصاب، سيرجيو بوسكيتس ليس في أفضل أيامه ولكنه يظل بوسكيتس بكل ما يقدمه من جودة بالكرة في الوسط، لويس سواريز يكاد يواجه صعوبات في المشي وإن تمكنت من منع الكرة من الوصول إليه في المنطقة فلن يبدو بربع قدراته على الفتك في الماضي..

كلها أخبار جيدة حتى الآن، ولكن كما قال حكيم قريتنا هذه.. كل الخوف ع اللي جاي".. أو ربما منه

هل تعرف أن هناك 18 مليون يورو مرتكزة في لاعب واحد، لو حذفتها من قيمة إنتر ميامي التسويقية ستتساوى تقريبا مع قيمة الأهلي عبر ترانسفير ماركت؟ هل تعرف أن هذا اللاعب الواحد تحديدا لو حذفته من القائمة، لصارت أي نتيجة غير الفوز فضيحة؟

من هؤلاء.. صدقا من هؤلاء؟ انظروا إليهم..

وانظروا إليه.

مصدر الإزعاج الوحيد سيكمل عامه الـ 38 قبل نهاية دور المجموعات في البطولة، ولكنه يظل ليونيل ميسي.

في 20 مباراة، سجل ميسي 15 هدفا وصنع 6، في المباريات التي شارك بها، ساهم ميسي في 21 هدفا من أصل 38 سجلها فريقه.

فوز لن يكون صعبا إن تمكن الأهلي من إيقافه.. إن تمكن الأهلي من إيقافه.

بالميراس - كم اشتقنا

هذا الرجل أكثر من نعرفه هنا.. فهذا سيكون الصدام الثالث في غضون 4 سنوات مع النادي الأنجح محليا في البرازيل.

تأسس بالميراس على يد مهاجرين إيطاليين تحت اسم "باليسترا إيطاليا" في 26 أغسطس 1914، وهو الاسم الذي لازمه حتى 14 سبتمبر 1942، والسبب كان الحرب العالمية الثانية.

فكما نعرف، إيطاليا كانت من دول المحور رفقة ألمانيا واليابان، بينما أعلنت البرازيل انضمامها لجبهة الحلفاء التي ضمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بحلول هذه الفترة، وهنا كان على النادي التخلص من إرثه الإيطالي.

كذلك فاز بالميراس بأول بطولة عالمية للأندية على الإطلاق، وهي "كوبا ريو" التي أقيمت عام 1951.

فوق كل ذلك يملك بالميراس شرفا في بلاده لا يشاركه إياه إلا الغريم ساو باولو، إذ يتواجد لاعب واحد منهما على الأقل في كل تتويجات البرازيل، سواء بكؤوس العالم الـ 5 أو بالميداليتين الأولمبيتين الذهبيتين.

يملك بالميراس تميمتين، الأولى ببغاء صغير يُدعى "بيريكيتو"، والثانية خنزير يدعى "جوباتو".

لماذا؟ الببغاء هو التميمة الرسمية، ولكن في بطولة "كامبيوناتو باوليستا" عام 1986، قرر الجماهير اعتماد الخنزير "جوباتو" تميمة أخرى لهم، لدرجة أنه حتى حين تظهر التميمة الرسمية "بيريكيتو" يهتف الجماهير: "بوركو" التي تعني خنزير.

بكلمات أخرى صار الخنزير مفضلا للجماهير عن الببغاء، في معركة استمرت لـ 30 عاما، حتى انتصر صوتهم أمام إدارة النادي في 2016، لتعتمد "جوباتو" تميمة أخرى رسمية للنادي.

بالميراس هو بطل كوبا ليبرتادوريس 3 مرات في تاريخه، عام 1999 و2020 و2021.

آخر نسختين في هذا السجل قاداه لمواجهة الأهلي مرتين على التوالي في كأس العالم للأندية، والأخيرة تحديدا كانت سبب تأهله إلى مونديال الأندية الأكبر في التاريخ والأول من نوعه.

أما الأولى فبفضلها واجه مانشستر يونايتد بطل دوري أبطال أوروبا 1999 في كأس إنتركونتيننتال بنظامه القديم الذي يشهد مباراة واحدة بين بطل أوروبا وبطل أمريكا اللاتينية، وانتهت هذه المواجهة بفوز يونايتد 1-0 بهدف روي كين.

بالميراس أيضا بطل كوبا سود أمريكانا 2022، والدوري البرازيلي 12 مرة، وكأس البرازيل 4 مرات، وكأس السوبر مرة واحدة، وهذا كان كافيا لجعله النادي الأنجح محليا في البرازيل.

النادي العريق عاد من الرماد مرتين، متوجا بلقب دوري الدرجة الثانية في البرازيل عامي 2003 و2013.

بالميراس لا يلعب كأس العالم للأندية دون مواجهة الأهلي، وهذا ما حدث في نسختي 2021 و2022، في الأولى فاز الأهلي بركلات الترجيح وحسم الميدالية البرونزية، وفي الثانية فاز بالميراس 2-0 في نصف النهائي، فذهب الأهلي وحصد البرونزية أيضا.

بالحديث عن اللاعبين المنتظر مواجهتهم هنا، يؤسفنا إبلاغكم أن فيليبي ميلو لن يختفي هذه المرة ليظهر من العدم بقميص الفريق البرازيلي الذي سيواجه الأهلي، فقد اعتزل أخيرا، ولكن هناك العديد من الوجوه المألوفة.

الحارس الدولي فيفيرتون -37 عاما- لا يزال في الأرجاء، ولكن هناك انخفاض واضح في معدل الأعمار مقارنة بالمواجهات الأخيرة، فهناك 12 لاعبا تحت 23 عاما، أبرزهم وأعلاهم قيمة هو فيتور روكي، صفقة برشلونة التي لم تنجح هناك.

الكتلة التهديفية في جميع المسابقات موزعة بصفوف بالميراس، فلدينا الجناح الأيمن ويليان إيستيفاو (11 هدفا) الذي سينضم لتشيلسي بعد نهاية البطولة، يليه المهاجم خوسيه مانويل لوبيز (10 أهداف)، ثم صانع الألعاب ماوريسيو (7 أهداف).

بورتو - الصدام الوحيد لم يكن في الملعب

اسم بورتو نسبة إلى المدينة التي تعد ثاني أكبر مدينة في البرتغال بعد العاصمة لشبونة، وهي أحد أقدم المراكز الأوروبية حيث تم تصنيفها كمركز للتراث العالمي من اليونسكو، واشتق الاسم من أصل كلمة البرتغال باللاتينية.

ويعد دراجاو "Dragão" = التنين بالعربية رمزا تاريخيا للمدينة، ويرمز للبطولة.

النادي تأسس على يد تاجر نبيذ محلي يدعى أنطونيو، ليكون أول بطل في تاريخ الدوري البرتغالي في نسخته الأولى موسم 1934 - 35، قبل أن يدخل النادي فترات ذهبية بدأت في الخمسينيات ثم فترة ذهبية أخرى في الثمانينات مع النجم الجزائري رابح ماجر، ليعزز مكانته بين كبار البرتغال، قبل بداية الألفية تحت قيادة جوزيه مورينيو.

شعار النادي الذي كان يحمل كرة زرقاء مع الأحرف الأولى لاسم النادي استمر حتى عام 1922 حتى تم تغيير شعار النادي الذي استمر حتى يومنا هذا، وهو التصميم الأكثر تعقيدا ومزيجا بين شعارات الأندية حول العالم.

الشعار يحتوى على الشعار الرسمي للمدينة، والشعار الوطني للبرتغال، يتوسطهم قلب، وفي الأعلى يوجد التاج الملكي البرتغالي ويجلس عليه التنين الأخضر "اللون الأخضر يرمز إلى ملعب كرة القدم"، محاطا باللون الأحمر ومكتوب عليه كلمة "Invicta" وهو اسم تاريخي أطلقتها إحدى الملكات على مدينة بورتو ويعني "لا تقهر"

ونشأ هذا اللقب من الحرب الأهلية البرتغالية في القرن التاسع عشر، عندما لم يتمكن أحد بورتو، بل إنها نجت من حصار دام أكثر من عام.

شهد بورتو على تألق النجم الجزائري رابح ماجر الذي منح فريقه لقب بطولة أوروبا على حساب بايرن ميونيخ.

ماجر أحرز هدفا بالكعب أمام بايرن ميونخ الألماني وحصل النادي على اللقب بسبب هذا الهدف ولذلك أطلق عليه صاحب الكعب الذهبي، وكان شخصية رئيسية في تتويج فريقه بلقب أوروبا 1987.

كما لعب له كذلك الدولي المغربي السابق يوسف شيبو في التسعينيات وفاز معه ببطولة الدوري البرتغالي.

بورتو الآن يملك 30 لقبا للدوري البرتغالي و20 لقبا لكأس البرتغال، ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع ماجر، والثانية هي البطولة الأشهر مع جوزيه مورينيو في 2004.

بورتو في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بفضل التصنيف الأوروبي، حيث سبق له لعب كأس إنتركونتيننتال القديم بين أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية في 1987، وفاز على بينيارول الأوروجوياني 2-1. هدف الفوز أتى في الوقت الإضافي، بتوقيع رابح ماجر أيضا.

ولهذا السبب، لم يتقاطع طريقه مع الأهلي أبدا، إلا حين أخذ مدربه جوزيه بيسيرو في 2016.

الخصم الأوروبي الثالث للأهلي في كأس العالم للأندية بعد بايرن ميونيخ وريال مدريد، يضم في صفوفه حارس منتخب البرتغال ديوجو كوستا، وجابري فيجا العائد لتوه من الأهلي السعودي، ويدجج هجومه بيبي على اليمين وأعلى لاعبيه قيمة في العمق: سامو أومورديون أحد النجوم المرتقبة في مستقبل الهجوم الإسباني.