كأس العالم للأندية - الأهلي بزيه التقليدي ضد إنتر ميامي في الافتتاح

السبت، 14 يونيو 2025 - 01:03

كتب : حسام نور الدين

تريزيجيه - الأهلي - باتشوكا

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 مساء الجمعة.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي على ملعب هارد روك في افتتاح البطولة والتي تقام في الثامنة مساء السبت بتوقيت أمريكا الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

حضر الاجتماع خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وسمير عدلي المدير الإداري، وحنان الزيني منسق البعثة، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ووائل محمد إداري الفريق، ونيرة علي مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل حقوق الرعاية بشركة الأهلي.

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كما حضر أيضا مراقب المباراة وطاقم الحكام ومسئولو إنتر ميامي الأمريكي، وكذلك مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه المكون من اللون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر فيما يرتدي الحارس الزي اللبني بالكامل.

بينما يرتدي فريق إنتر ميامي الأمريكي اللون الوردي بالكامل.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

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