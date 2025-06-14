كوكا: أنتظر فرصة العودة لـ الأهلي.. وهكذا خضت الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي

السبت، 14 يونيو 2025 - 00:55

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

كشف أحمد حسن كوكا لاعب لو هافر الفرنسي حقيقة اقترابه من العودة لـ الأهلي وأوضح كيف خاض آخر مباراة مع لو هافر رغم حملة دعم المثلية.

وقال لاعب لو هافر عبر MBC مصر 2: "جرت محادثات ودية سابقا مع الأهلي قبل انضمام جراديشار للفريق في يناير، لكنها لم تصل للطابع الرسمي".

وأضاف "الأهلي بالنسبة لي مختلف وأنتظر فرصة العودة".

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وعن مشاركته في مباراة لوهافر الأخيرة من الموسم والتي شهدت حملة لدعم المثلية أوضح: "المباراة ليست لدعم المثلية لكنها لتحذير المناهضين للحركة، والدين الإسلامي لا يأمرنا بإيذاء الغير، والنادي أخبرني بذلك وقلت لهم إنني سألعب بدون ارتداء الشعار أو إظهاره، فكان ردهم بالموافقة مع التزامي بالعواقب، وهو ما حدث".

وأكمل "خضعت للمحاكمة يوم 6 يونيو الجاري، وأخبرتهم أنه منذ وصولي لفرنسا طُلب مني عدم الحديث عن الحروب وطبقته، والآن تطلبون مني وضع شيء على القميص ضد مبادئي وديني. قلت للقاضي إنني سأعطيك علم الإسلام للدخول به في اجتماع مهم فهل سترتديه؟ نظروا لبعضهم وكانت الإجابة لا، فقلت له أنت الآن في نفس موقفي".

وتابع "مهما حصل لن ارتدي وأُظهر أشياء مثل تلك وعوقبت بالإيقاف مباراتين فقط".

وواصل "مصطفى محمد رفض اللعب وأوضح موقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الناس تفهم مشاركتي بشكل مختلف، وليس لدي مشكلة معه".

وأتم "في النهاية خضت اللقاء وسجلت هدفا وساهمت في بقاء فريقي في الدوري دون أن يظهر أي شيء مخالف".

قررت رابطة الدوري الفرنسي معاقبة أحمد حسن كوكا مهاجم لو هافر بسبب تغطيته لشعار دعم المثلية في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وشارك كوكا في الجولة بتغطية الشعار على قميصه، ليتم معاقبته هو وجوناثان جرادي لاعب لانس ونيمانيا ماتيتش لاعب ليون لنفس السبب.

وعوقب كوكا بالإيقاف لـ 4 مباريات، بينهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

وبحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس"، فقد وافق كوكا على المشاركة في حملة توعية ضد "رهاب المثلية في كرة القدم"، وذلك خلال الأشهر الـ 6 المقبلة.

ماذا حدث؟

أصدر أحمد حسن كوكا مهاجم لو هافر بيانا بشأن مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والتي تجبر الجميع على شعار دعم المثلية.

وخاض كوكا المباراة التي حسم لو هافر فيها البقاء بالدوري، لكن بتغطية شعار دعم المثلية، في الوقت الذي رفض مصطفى محمد مهاجم نانت المشاركة بمباراة فريقه.

وجاء بيان أحمد حسن كوكا بعد مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والتي تشهد حملة دعم المثليين كالآتي:

"تلقيت العديد من الرسائل المسيئة التي تطالبني بعدم المشاركة في المباراة، وحتى بعدها، لكن المباراة كانت بالغة الأهمية لنادينا وجماهيرنا ولم أستطع التخلي عن زملائي في أهم مباراة بالموسم وبذلت قصارى جهدي على أرض الملعب من أجل الفريق، كما أفعل دائما".

"كان عليّ أيضا إيجاد طريقة للبقاء وفيا لمعتقداتي الشخصية والدينية، فالدوري اختار فرض شعار يمثل قضية لا أؤيدها باحترام بسبب إيماني، واتخذت قرار تغطية الشعار، ليس إهانة لأحد لكن حماية لضميري والتمسك بمبادئي".

"أؤمن أن دعم أي قضية يجب أن ينبع من القلب وتكون مسألة الاختيار شخصية وليست إلزاما".

"يجب أن يكون الاحترام متبادلا، فكما يُطلب منا احترام الآخرين، نطلب أيضا احترام معتقداتنا وقيمنا".

"أعلم أن البعض سيختلف مع قراري، لكنني تصرفت بصدق واحترام وضمير مرتاح، دعونا نواصل العمل لخلق عالم حيث يمكننا أن نعيش معا بسلام حتى عندما لا نتفق جميعا".

وشارك الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" في المباراة كبديل، حيث دخل في الدقيقة 63 بدلا من أرونا سانجانتي.

وأحرز كوكا هدفا في الدقيقة 67 لكن لم يحتسبه الحكم.

وبفوز لو هافر وصل للنقطة 34 في المركز الـ15 وضمن البقاء في الدوري الفرنسي بدون لعب مباراة حاسمة مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.

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