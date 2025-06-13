مدير بايرن ميونيخ: كنا نريد فيرتز بشدة لكن قراره كان مختلفا

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

ماكس إيبيرل

أوضح ماكس إيبرل المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ أن ناديه كان يريد ضم فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن لكن قراره كان مختلفا.

فلوريان فيرتز

النادي : باير ليفركوزن

وقال إيبرل عبر سكاي سبورتس: "لا أعلم أن كنا سندفع ثمن مساو للذي سيدفعه ليفربول لضم فيرتز".

وأضاف "النادي كان واضحا أن فيرتز لاعب استثنائي وكنا نريده، لكن فيرتز قرر خلاف ذلك رغم أن المناقشات كان جيدة جدا".

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وأكمل "في الوهلة الأولى تقول اللعنة، لكن دائما باب يغلق ويفتح الآخر".

وأنهى حديثه قائلا: "لدينا بالفعل لاعبين استثنائيين وسنسعى لضم لاعب استثنائي آخر لمساعدتنا على النجاح".

أنهى نادي ليفربول الإنجليزي اتفاقه لضم فلوريان فيرتز نجم فريق باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت سكاي سبورتس عن تفاصيل الاتفاق بين الناديين، والذي يقضي بانتقال فيرتز مقابل 116.5 مليون جنيه إسترليني (137.5 مليون يورو)

وأوضحت شبكة سكاي أن فيرتز سينضم إلى ليفربول مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة 16.5 مليون جنيه إسترليني كإضافات محتملة.

وكان ليفركوزن رفض عرضين من ليفربول، ووصل العرض الأول إلى 100 مليون يورو، قبل أن يرفع العرض إلى 130 مليون يورو.

فيما كشفت تقارير عن رغبة ليفركوزن في الحصول على 150 مليون يورو.

وفضّل الألماني فيرتز صاحب الـ22 عاما قبول عرض ليفربول، مفضلا إياه على بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا.

وسجل خلال هذا الموسم 18 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

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