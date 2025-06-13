بن رمضان: تواصلت مع معلول والترجي لم يفاوضني.. وهذه أصعب مباراة لعبتها ضد الأهلي

تحدث التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي عن انضمامه في سوق الانتقالات الصيفية والاستعدادات لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وقال بن رمضان في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "كل اللاعبين مثل العائلة داخل الفريق، والكل يرحب باللاعبين الجدد وهذا شيء مهم لخلق أجواء جيدة داخل الفريق".

وأضاف "أفشة كان يريني الفيديو الخاص به عن ميسي ولهذا كنت أضحك. إنه يملك روح كبيرة وإيجابية داخل الفريق".

وأوضح "المنافسة تفيد الفريق ولعبت في كل مراكز خط الوسط ولا أمانع اللعب في أي دور أو أي رسم خططي".

وأكمل "نجوم إنتر ميامي يمثلون حافزا كبيرا لنا. نواجه لاعبين كبار مثل ميسي وبوسكيتس ولكننا كفريق يجب أن نركز على المباراة والفوز بها".

وكشف "الترجي فريق كبير وهو الفريق الذي كبرت وعشت فيه، والأهلي كبير ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة. الترجي لم يفاوضني للعودة ولم تكن هناك أي اتصالات بيني وبينه في وقت انضمامي إلى الأهلي".

وعن أصعب مباراة لعبها أمام الأهلي قال: "1-0 في القاهرة (نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023)".

وواصل "المباريات أمام الأهلي كانت كبيرة وحين تواجه الأهلي يجب أن تعطي المباراة حقها وأهميتها".

وأكمل "كأس العالم للأندية بالنظام الجديد ستكون بطولة مختلفة. لدينا العزم على تقديم مردود يليق بالأهلي وإسعاد الجماهير".

وكشف "تواصلت مع علي معلول قبل الانضمام للأهلي. لقد قدم الكثير مع الأهلي وهو لاعب خلوق وأتمنى له كل الخير".

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.