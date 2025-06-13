داري: سنركز على كل لاعبي إنتر ميامي وليس ميسي فقط

شدد أشرف داري لاعب الأهلي على أهمية التركيز في مباراة فريقه ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه إنتر ميامي في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال اللاعب المغربي عبر إم بي سي مصر 2: "تكيفنا مع أجواء أمريكا ونعرف ما يريده المدرب وإن شاء الله نكون قدر الموعد ونحقق الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "مواجهة ميسي؟ نركز على جميع اللاعبين وليس ميسي فقط ونأمل أن نكون في الموعد".

وعلى الجانب الآخر تحدث محمد بن رمضان عن مباراة إنتر ميامي قائلا لنفس القناة: "اللاعبون كلهم لديهم هدف واحد وهو تحقيق الانتصار على إنتر ميامي".

وأكمل "إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية في بطولة كأس العالم للأندية".

وأتم "نتطلع للوصول بعيدا في كأس العالم للأندية وتقديم ما يستحقه الأهلي وجمهوره".

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي فجر الأحد في الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة في افتتاح مونديال الأندية.

ويواجه الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.