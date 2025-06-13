إنفانتينو: بمجرد بداية كأس العالم للأندية سيدرك الجميع أنه حدث مميز

يرى جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن كأس العالم للأندية 2025 حدث مميز والجميع سيدرك ذلك بعد بدايته.

وقال إنفانتينو لوكالة الأنباء الفرنسية: "اليوم يتحدث الجميع عن كأس العالم الجديدة، ولهذا السبب يعد حدثا تاريخيا".

وأضاف "أنا على يقين بأنه بمجرد أن تبدأ البطولة، سيدرك الجميع أن هذا حدث مميز".

وأنهى حديثه قائلا "يشتكي الناس من ارتفاع أسعار التذاكر أو انخفاضها، أو حتى من تقديمنا خصومات للطلاب، لكننا لا نريد ملاعب فارغة، وأنا واثق من أنها ستكون ممتلئة تماما".

وتقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهل الأهلي مشواره فجر الأحد المقبل بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجرا.

وتذاع مباريات الأهلي في البطولة على قنوات إم بي سي مصر