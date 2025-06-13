مؤتمر ماسكيرانو: هذا سبب صعوبة مواجهة الأهلي.. وألبا سيغيب عن اللقاء

أشاد خافيير ماسكيرانو المدير الفني لـ إنتر ميامي الأمريكي بالأهلي قبل اللقاء المرتقب في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 وأعلن إصابة جوردي ألبا.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي فجر الأحد في الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة في افتتاح مونديال الأندية.

وقال ماسكيرانو في المؤتمر الصحفي عن مواجهة الأهلي: "قلت من قبل إن الأهلي من أكبر الفرق في إفريقيا وهو الفريق الذي يفوز بلقب الدوري المحلي بشكل اعتيادي".

وأضاف "نعلم أنهم أبرموا العديد من الصفقات وضموا لاعبين جيدين مثل تريزيجيه والبقية وأجروا تغييرا في منصب المدير الفني، هو مدرب جديد ويمتلك الخبرة وعمل في جنوب إفريقيا لـ 3 سنوات".

وأكمل "لكن الفريق الذي سنشاهده غدا ربما لم نشاهده من قبل بسبب التغييرات العديدة في الفريق وهو ما يجعل هناك صعوبة في التفكير فيما سنفعله".

وأردف "مستعدون لكل شيء وللمنافسة وستكون مباراة صعبة ولكنها جيدة".

وعن فرص التتويج باللقب أجاب: "لن أكون منافقا، الطبيعي أن يفوز فريق أوروبي بلقب كأس العالم للأندية بسبب جودة اللاعبين، في هذه البطولات تحدثت المفاجآت أحيانا، فلماذا لا نكون المفاجأة؟ الآن من الواضح أننا لسنا في مستوى المنافسة".

وأتم عن الغيابات قال: "جوردي ألبا لن يتواجد في المباراة الأولى ونأمل عودة اللاعبين المصابين قبل اللقاء الثاني".

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.