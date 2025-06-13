كرة سلة - الاتحاد يكتفي بالمركز الرابع بعد خسارة كبيرة في BAL
الجمعة، 13 يونيو 2025 - 22:06
كتب : عمرو عبد المنعم
اكتفى الاتحاد السكندري بتحقيق المركز الرابع في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL بعد خسارة كبيرة أمام الجيش الرواندي بنتيجة 123-90.
ولا يعد ذلك أقل مركز لفريق مصري في تاريخ مشاركات البطولة، إذ ودع الأهلي النسخة الماضية من ربع النهائي كأقل مركز.
وسبق أن توج الأهلي بلقب 2023 والزمالك بلقب أول نسخة.
وانتهى الربع الأول بنتيجة 38-19، والثاني بنتيجة 36-15.
وحاول لاعبو الاتحاد تقليص الفارق في الربع الثالث بنتيجة 22-17 ثم في الرابع بنتيجة 34-32 لكن لم يستطع العودة في اللقاء وخسر.
وغاب كايل فيناليس عن صفوف الاتحاد لأسباب خاصة قبل بداية المباراة.
وكان الاتحاد قد بدأ المرحلة النهائية للفوز باللقب بالتفوق على الفتح الرباطي في ربع النهائي وخسر من بترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد يودع الدوري الإفريقي بعد خسارة أمام بترو أتليتكو كرة سلة - عاصم مرعي يقود أهلي طرابلس إلى نهائي الدوري الإفريقي انتهت كرة سلة - الاتحاد (74)-(96) بترو أتليتكو.. خسارة الأخضر ثريا محمد تكشف لـ في الجول حقيقة اعتزالها.. وسر تألق سيدات سلة الأهلي الاتحاد السكندري لـ في الجول: أنهينا تعاقد الأجانب باستثناء ثنائي.. والأمور صعبة بعد رحيل مصيلحي سلة - ميدو طه لـ في الجول: تعرضت لمزق في الخلفية ومشواري انتهى مع الاتحاد بالبطولة كرة سلة - الاتحاد ينجو من مفاجأة الفتح الرباطي ويتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي انتهت كرة سلة - الاتحاد (86)-(83) الفتح الرباطي.. الأخضر لنصف النهائي