كرة سلة - الاتحاد يكتفي بالمركز الرابع بعد خسارة كبيرة في BAL

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 22:06

كتب : عمرو عبد المنعم

الاتحاد السكندري - سلة

اكتفى الاتحاد السكندري بتحقيق المركز الرابع في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL بعد خسارة كبيرة أمام الجيش الرواندي بنتيجة 123-90.

ولا يعد ذلك أقل مركز لفريق مصري في تاريخ مشاركات البطولة، إذ ودع الأهلي النسخة الماضية من ربع النهائي كأقل مركز.

وسبق أن توج الأهلي بلقب 2023 والزمالك بلقب أول نسخة.

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وانتهى الربع الأول بنتيجة 38-19، والثاني بنتيجة 36-15.

وحاول لاعبو الاتحاد تقليص الفارق في الربع الثالث بنتيجة 22-17 ثم في الرابع بنتيجة 34-32 لكن لم يستطع العودة في اللقاء وخسر.

وغاب كايل فيناليس عن صفوف الاتحاد لأسباب خاصة قبل بداية المباراة.

وكان الاتحاد قد بدأ المرحلة النهائية للفوز باللقب بالتفوق على الفتح الرباطي في ربع النهائي وخسر من بترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.

الاتحاد السكندري سلة
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