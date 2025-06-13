لا جازيتا ديلو سبورت: أوسيمين سينضم لمعسكر نابولي في هذه الحالة.. وشرط لبيعه

أوضحت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الحالة التي سينضم فيها فيكتور أوسيمين لاعب نابولي لمعسكر فريقه التحضيري للموسم الجديد.

وكان اللاعب النيجيري قد رفض عرضا من الهلال السعودي لعدم رغبته ترك الأوروبية، رغم أن الهلال كان سيفعل الشرط الجزائي الخاص في عقده.

وحسب الصحفية فإن أوسيمين سينضم إلى المعسكر التحضيري لنابولي في حالة عد تلقيه أي عرض.

ووفقا للصحيفة فالنادي الجنوبي لن يوافق على أي عرض سوى بتفعيل الشرط الجزائي البالغ 75 مليون يورو.

وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي وأنهى الموسم وفي رصيده 37 هدفا بقميص الأسود كأفضل هداف أجنبي في موسم واحد بتاريخ النادي.

وحاول الهلال ضم أوسيمين لقيادة هجوم الزعيم في مونديال الأندية.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال - الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج - الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا - الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو