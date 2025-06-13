يلمح للرحيل؟ ماييلي يشكر زملائه في بيراميدز

بعث فيستون ماييلي هداف بيراميدز برسالة شكر عقب نهاية الموسم.

فيستون ماييلي النادي : بيراميدز بيراميدز

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بفضل هدف من الكونغولي.

وكتب المهاجم المخضرم عبر حسابه عبى "فيسبوك": "موسمان مع بيراميدز و41 هدفا في جميع المسابقات".

وأضاف "شكرا جزيلا لكل الفريق ولكل الأشخاص الذين ساعدوني في كل شيء، الحمد لله".

وعلم FilGoal.com أن الكونغولي يمتلك عروضا من أندية قطرية وسعودية من بينها الفتح السعودي.

ولم يصل أي عرض رسمي لبيراميدز حتى الآن لضم اللاعب.

ويتبقى موسم في عقد ماييلي مع بيراميدز.

وأسهم ماييلي في تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل ماييلي هدفا خلال المباراة النهائية ضد ماميلودي صنداونز.

وشارك ماييلي في 38 مباراة بقميص بيراميدز منذ بداية الموسم الجاري وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة هدفين.