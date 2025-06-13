مكافأة التأهل لدوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس يعلن تجديد عقد تودور

أعلن نادي يوفنتوس تجديد عقد إيجور تودور المدير الفني للفريق.

وكشف البيانكونيري أن العقد الجديد يمتد حتى 2027.

وكان يوفنتوس قد عين المدرب الكرواتي في الموسم المنقضي قبل الجولة 30 ضد جنوى خلفا لتياجو موتا.

Igor Tudor rinnova con la Juventus 🤍🖤 Congratulazioni, mister! 💪🏻 — JuventusFC (@juventusfc) June 13, 2025

واحتل يوفنتوس وقتها المركز الخامس، أي خارج المراكز المتأهلة لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

وتمكن تودور من قيادة الفريق وإنهاء الدوري في المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في أقصى إنجاز كان ممكن أن يصل إليه نظرا لخروج السيدة العجوز من كأس إيطاليا ودوري الأبطال تحت قيادة موتا.

ولعب يوفنتوس تحت قيادة تودور 9 مباريات وفاز في 5 وتعادل 3 وخسر مرة واحدة فقط.

وحسب التقارير الإخبارية في وقت سابق، فإن يوفنتوس كان قد اتفق مع أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي على قيادة الفريق قبل أن يتراجع المدرب الإيطالي ويقرر الاستمرار رفقة البارتينوبي.

تودور البالغ من العمر 46 عاما كان لاعبا ضمن صفوف يوفنتوس في الفترة من 1998 حتى 2007، وخرج في فترة إعارة إلى سيينا.

وعمل كمدرب لفرق هيلاس فيرونا ولاتسيو في إيطاليا، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، وجالاتا سراي التركي.

وكان مساعدا لأندريا بيرلو في يوفنتوس.