اجتماع يقرب نيكو ويليامز من برشلونة.. وتحول في موقفه من بايرن ميونيخ

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 21:17

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - إسبانيا - إنجلترا

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن اجتماع جديد تم بين ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة وبين فيليكس تاينتا وكيل أعمال نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو.

الصفقة التي حاول برشلونة إتمامها في الصيف الماضي وفشل، تبدو أقرب من ذي قبل في الصيف الحالي.

ووفقا للتقرير ذاته، فإن برشلونة قد طمأن وكيل ويليامز بشأن إمكانية تسجيله.

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وتقترب الصفقة من الإتمام نظرا لرغبته في البقاء بالدوري الإسباني، واستعداد برشلونة لدفع الشرط الجزائي المقدر بـ 62 مليون يورو.

في الوقت ذاته نشر لامين يامال نجم برشلونة صورته مع صديقه ويليامز، زميله في منتخب إسبانيا.

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وأجرى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني محادثات مع ويليامز وفقا لسكاي سبورتس، ولكن وفقا للتقارير مؤخرا، فإن العرض لم يلقَ رضا ويليامز للخروج من إسبانيا.

ويسعى بايرن ميونيخ لتعويض رحيل ليروي ساني الذي انتقل لجالاتاسراي.

وخاض نيكو ويليامز 45 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات بقميص الفريق الباسكي.

صاحب الـ 22 عاما خاض 28 مباراة بقميص منتخب إسبانيا وسجل 6 أهداف وساهم بالتتويج بلقب يورو 2024.

نيكو ويليامز برشلونة الدوري الإسباني لامين يامال
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