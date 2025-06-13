رومانو: موناكو يفاوض بول بوجبا

قدّم نادي موناكو الفرنسي عرضا لمدة موسمين لضم بول بوجبا.

بول بوجبا النادي : لاعب حر موناكو

ولم يلعب بوجبا لأي فريق منذ فسخ تعاقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وكشف فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن النادي يفاوض الفرنسي بشأن مشروعه وسيحاول الوصول لاتفاق.

وأوضح أن النادي يعمل على ضم أيضا أنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني.

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولي لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال لفرق عديدة أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ميامي.

ويحق للنجم الفرنسي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني سواء من الآن أو مع بداية الموسم الجديد باعتباره لاعب حر بعدما فسخ تعاقده مع يوفنتوس.