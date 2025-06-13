موسيماني: في مصر يعاملونني كأسطورة.. وأحظى بتقدير أكبر بالمقارنة مع بلادي

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 20:42

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

مدح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كثيرا المعاملة التي يتلقاها في مصر.

وقال مدرب الأهلي السابق عبر قناة سوبر سبورت تي في: "أعتقد أنني أحظي بتقدير أكبر خارج جنوب إفريقيا أكثر من الداخل، لكن أنا محبوب هنا".

وأضاف "في مصر يعاملونك كأسطورة، كما ترون في كل مرة أتواجد بين الناس يظهر احترامهم لي، كرة القدم منحتني هذه الفرصة".

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وأتم "أورلاندو بايرتس وكايز تشيفز ناديان كبار في جنوب إفريقيا، لكن مدرب أورلاندو إذا مر في المدينة فستكون الأمور على ما يرام، لكن في مصر إذا تدرب الأهلي لا تستطيع التحرك لأن الجماهير توقفك ويعاملونك كأسطورة".

وتولى موسيماني تدريب فرق أهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي وأبها السعودي واستقلال طهران الإيراني عقب ترك الأهلي.

وسبق أن ربطت بعض التقارير اسم المدير الفني بتدريب الزمالك في 2023، لكن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك كشف أن النادي لم يتفاوض معه.

وقاد موسيماني فريق الأهلي في 102 مباراة فاز في 65 وتعادل في 26 وخسر 11، وتوج بـ 5 ألقاب.

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