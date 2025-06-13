سيكسر الـ40.. برايتون يعلن تجديد عقد ميلنر

أعلن نادي برايتون تجديد عقد جيمس ميلنر لاعب الفريق لمدة موسم.

جيمس ميلنر النادي : برايتون برايتون

ويعتبر ميلنر من أقدم اللاعبين في الدوري الإنجليزي، إذ شارك في عام 2002 رفقة ليدز يونايتد.

ولم يخرج لاعب الوسط للعب خارج بلاده حتى الآن ولذلك لعب بشكل متواصل في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

We're delighted to announce that James has agreed a one-year contract extension with Albion! 💙🤍 pic.twitter.com/DocFkxkjpN — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 13, 2025

ويبلغ ميلنر من العمر 39 عاما وسيبلغ الـ40 في يناير المقبل.

وكان ميلنر انضم إلى برايتون قادما من ليفربول بدون مقابل في صيف 2023.

وشارك اللاعب الإنجليزي في 4 مباريات خلال الموسم المنقضي بواقع 173 نقطة.

ولعب ميلنر مع ليفربول في 332 مباراة وخلالهم سجل 26 هدفا وصنع 46 آخرين.

لاعب الوسط الإنجليزي توج مع ليفربول بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للاندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الدرع الخيرية في مرة لكل منهم.