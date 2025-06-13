سيكسر الـ40.. برايتون يعلن تجديد عقد ميلنر

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر - برايتون

أعلن نادي برايتون تجديد عقد جيمس ميلنر لاعب الفريق لمدة موسم.

جيمس ميلنر

النادي : برايتون

برايتون

ويعتبر ميلنر من أقدم اللاعبين في الدوري الإنجليزي، إذ شارك في عام 2002 رفقة ليدز يونايتد.

ولم يخرج لاعب الوسط للعب خارج بلاده حتى الآن ولذلك لعب بشكل متواصل في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

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ويبلغ ميلنر من العمر 39 عاما وسيبلغ الـ40 في يناير المقبل.

وكان ميلنر انضم إلى برايتون قادما من ليفربول بدون مقابل في صيف 2023.

وشارك اللاعب الإنجليزي في 4 مباريات خلال الموسم المنقضي بواقع 173 نقطة.

ولعب ميلنر مع ليفربول في 332 مباراة وخلالهم سجل 26 هدفا وصنع 46 آخرين.

لاعب الوسط الإنجليزي توج مع ليفربول بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للاندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الدرع الخيرية في مرة لكل منهم.

جيمس ميلنر برايتون الدوري الإنجليزي ليفربول
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