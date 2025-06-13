كأس العالم للأندية – المجموعة الخامسة.. إعداد بديل وتكنولوجيا ومنافسة أرجنتينية مكسيكية

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 19:28

كتب : محمد رؤوف

كأس العالم للأندية - المجموعة الخامسة

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالشكل الجديد للمرة الأولى وذلك في أمريكا.

وتقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوافدت الأندية لأمريكا من أجل الاستعداد لخوض البطولة.

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ويقدم FilGoal.com نظرة على المجموعة الخامسة والتي تضم إنتر الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي وأوراوا رد دياموندز الياباني.

إنتر

تحول موسم إنتر رأسا على عقب بعد نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة بخماسية دون رد ضد باريس سان جيرمان.

وتلقى قبل المباراة بفترة سيموني إنزاجي مدرب الفريق وقتها عرضا مغريا من الهلال براتب سنوي يساوي أضعاف ما يتقضاه مع إنتر.

Cristian Chivu, nuevo entrenador del Inter de Milán | Onda Cero Radio

انقلب الأمر بعد تلقيه عرضا بقيمة حوالي 25 مليون يورو سنويا بالمقارنة مع 6-6.5 مليون يورو في العام مع إنتر ولذلك رحل ودخل إنتر في دائرة للبحث عن مدرب جديد.

ووقع الاختيار على كريستيان كيفو مدرب الفئات السنية المختلفة لإنتر سابقا والذي تعاقد معه من بارما بعدما تمكن من نجاته من الهبوط إذ تولى المسؤولية بتواجد الفريق في مراكز الهبوط.

ولذلك رغم أن الموسم لم ينته بعد، إلا أن تعيين المدرب الروماني أصبح بمثابة خوضه فترة إعداد وتجربة للاعبين.

وحسب التقارير الإخبارية فإن كيفو لن يغير طريقة لعبه التي لعبها مع بارما أو حتى الرسم الخططي السابق لإنزاجي أو قبله أنطونيو كونتي وسيلعب 3-5-2، لكن باختلاف مناطق الضغط والاستحواذ.

بمعنى أنه سيكون أكثر تحفظا وسيدافع أكثر وستقل نسبة الاستحواذ على الكرة بالمقارنة مع إنزاجي.

Inter, le missioni di Chivu: tecnicas, testa e nuovi acquisti | Gazzetta.it

وكان كيفو قد قال في حوار سابق له الموسم الماضي إن مشكلة إنتر أنه يحتفظ كثيرا بالكرة ويهاجم بحوالي 7 لاعبين وهذا عدد كبير، لذلك استنتجت الصحف الإيطالية أنه سيكون أقل استحواذا وسيعتمد على التحولات السريعة.

ويتجه كيفو أيضا لتجربة اللاعبين الشباب أكثر من أجل إعطاء الراحة للفريق الأساسي الذي لعب طيلة الموسم وكذلك التزامهم مع منتخباتهم عقب انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض إنتر مباراته الـ60 في الموسم عندما يواجه مونتيري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر – رافاييلي دي جينارو – جوسيب مارتينيز – أليساندرو كاليجاريس

خط الدفاع: ستيفان دي فراي – بنجامين بافارد – فرانشيسكو أتشيربي – يان بيسيك – فيديريكو ديماركو – ماتيو دارميان – توماس بالاسيوس – ماتيو كوكي – أليساندرو باستوني – دينزل دومفريس

خط الوسط: بيوتر زيلينسكي – لويس هنريكي – دافيدي فراتيزي – هاكان تشالهان أوجلو – كريستيان أسلاني – توماس بيرينبروخ – نيكولا زاليفسكي

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام – فالنتين كاربوني – جياكومو دي بييري – فرانشيسكو بيو إسبوزيتو – سيباستيانو إسبوزيتو

ريفر بليت

يتواجد ريفر بليت في البطولة مستقر بمدربه مارسيلو جاياردو الذي رحل إلى الاتحاد السعودي ثم عاد مرة أخرى لتدريب ريفر بليت.

وسيواجه ريفر بليت منافسة قوية مع مونتيري وأوراوا بنسبة كبيرة لخطف البطاقة الثانية للتأهل إلى الدور الثاني.

وبعودة جاياردو أعاد معه الحرس القديم الذي تواجد معه في الولاية الأولى، إذ تعاقد مع لوكاس مارتينيز كوارتا وجونزالو مونتييل وجيرمان بيتزيلا وماكسيميليانو ميزا وماركوس أكونيا.

Legendary manager Gallardo set to leave River Plate: 'It has been a beautiful story' | Goal.com English Saudi Arabia

وعلى الجانب الآخر باع ريفر بليت نجمه الشاب فرانكو ماستانتونو إلى ريال مدريد لكنه سيكمل بطولة كأس العالم للأندية رفقة فريقه.

وتواجدت هذه الأسماء أثناء تتويجه ببطولة كوبا ليبرتادوريس 2017-2018 بعد الفوز على بوكا جونيورز.

ويعد ريفر بليت الأكبر في متوسط العمر في البطولة بالتساوي مع أتليتكو مدريد.

ويعتبر ماستانتونو الذي يبلغ من العمر 17 عاما أهم لاعب في الفريق وحطم أرقاما قياسية.

Franco Mastantuono Secures €45M Real Madrid Switch for FIFA World Cup Talent

ثالث أصغر لاعب يشارك لأول مرة في تاريخ ريفر بليت بسن 16 عاما و5 أشهر و14 يوما بعد عمر روسي وماتيو موساشيو.

أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت بعدما سجل هدفا ضد فريق إكسكورسيونيستاس في بطولة كأس الأرجنتين في 7 فبراير 2024.

أصغر لاعب يفوز بلقب مع ريفر بليت، بعد فوزه بكأس السوبر الأرجنتيني بفضل الفوز 2-1 على إستوديانتيس في سن 16 عاما و6 أشهر و18 يوما.

أصغر لاعب يشارك مع ريفر بليت في كوبا ليبرتادوريس عمره 16 سنة و8 أشهر و10 أيام.

أصغر لاعب يسجل هدفا لريفر بليت في كوبا ليبرتادوريس عمره 16 سنة و8 أشهر و10 أيام.

رابع أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كوبا ليبرتادوريس عمره 16 سنة و8 أشهر و10 أيام.

ومنذ أيام، وبعمر 17 عاما و9 أشهر أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية في تاريخ منتخب الأرجنتين بعدما شارك كبديل ضد تشيلي في الفوز 1-0.

مونتيري

يضم مونتيري المكسيكي 3 لاعبين إسبانيين بالإضافة إلى المدرب الإسباني دومينيك تورنت فونت.

ويتواجد النجم سيرجيو راموس في صفوف الفريق، وليس هو فقط بل يوجد لاعبين من طراز رفيع مثل لوكاس أوكامبوس وسيرجيو كاناليس وخيسوس كورونا وأوليفر توريس.

Sergio Ramos makes debut as Monterrey cruise past San Luis

وتعاقد مونتيري مع أوكامبوس وفيدل أمبريز ونيلسون ديوسا وسانتياجو ميلي وأوليفر توريس.

ويعتبر جيرمان بيرتيرامي هو هداف الفريق إذ سجل 10 أهداف في الموسم الماضي في الدوري المكسيكي بالتساوي مع كاناليس.

أوراوا

ليس غريبا على فريق ياباني اتباع التكنولوجيا لتطوير اللاعبين بالتأكيد.

ووفقا لموقع FScout فإن النادي الياباتي يتبع منهج MSCS وهذا اختصار "الحركة Mobility، الاستقرار Stability، التنسيق Coordination، القوة Strength" لتطوير اللاعبين.

ويركز هذا المنهج على تحسين القدرات البدنية والوظيفية للاعبين من خلال تمارين متخصصة باستخدام أدوات مثل الكرات المتوازنة وأسطوانات التوازن.

Japan's Urawa win penalty thriller to reach AFC final

ويهدف هذا الأسلوب إلى تعزيز الأداء الرياضي والوقاية من الإصابات.

ولم ينته الدوري الياباني بعد فيحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بالتساوي مع كيوتو سانجا الوصيف.

ويعتبر ريوما واتانابي نجم الفريق بتسجيله 6 أهداف في الدوري.

Ryoma Watanabe (Reds), MARCH 3, 2024 - Football Soccer : 2024 J1 League match between Urawa Red

ويأتي خلفه البرازيلي تياجو سانتانا والذي أحرز 3 أهداف.

جدول مباريات المجموعة الخامسة

الثلاثاء 17 يونيو

ريفر بليت × أوراوا.. العاشرة مساء

الأربعاء 18 يونيو

مونتيري × إنتر.. الرابعة فجرا

21 يونيو

إنتر × أوراوا.. العاشرة مساء

ريفر بليت × مونتيري.. الرابعة فجرا

26 يونيو

إنتر × ريفر بليت.. الرابعة فجرا

أوراوا × مونتيري.. الرابعة فجرا

إنتر كأس العالم للأندية 2025 ريفر بليت
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