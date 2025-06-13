المرة الخامسة خارج السعودية.. هونج كونج تستضيف السوبر السعودي
الجمعة، 13 يونيو 2025 - 19:21
كتب : FilGoal
أعلن حساب الرسمي لكأس السوبر السعودي إقامة البطولة في هونج كونج.
ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس من العام الجاري بمشاركة 4 فرق.
الشريك التجاري للاتحاد السعودي لكرة القدم SMC يوقع اتفاقية مع SUM KM SPORT تستضيف بموجبها هونغ كونغ بطولة كأس السوبر السعودي 2025— كأس السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) June 13, 2025
وتأهل الاتحاد بصفته بطل الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، ويأتي الهلال الوصيف في الدوري السعودي، والنصر الذي احتل المركز الرابع في الدوري.
ويستضيف ملعب هونج كونج مباريات البطولة والذي يتسع لـ40 ألف مشجع.
وأقيمت 4 نسخ سابقة خارج السعودية.
الأولى في موسم 2015 والتي أقيمت في لندن بين النصر والهلال وكذلك 2016 بين الأهلي والهلال في لندن أيضا.
وثالث مرة استضافت لندن البطولة في 2018 بين الهلال والاتحاد.
وفي عام 2023 استضافت الإمارات البطولة بين الهلال والاتحاد.