سبورت: برشلونة دفع الشرط الجزائي لضم جارسيا.. وموعد إعلان الصفقة

دفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 25 مليون يورو لضم جوان جارسيا حارس إسبانيول.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الحارس سيوقع عقود انتقاله لبرشلونة الأسبوع المقبل.

وأوضح التقرير أن برشلونة سيعلن الانتقال بشكل رسمي عندما تؤكد رابطة الدوري الإسباني استلام الأموال وتصديق الصفقة.

وربما ستكتمل عملية الشراء بشكل تام يوم الإثنين المقبل.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيضم الحارس لمدة 6 سنوات.

وشدد التقرير إلى أن جارسيا سيمثل ثورة حقيقة في نظام حراسة مرمى البلاوجرانا وسيكون الحارس الأساسي للمشروع.

وسيكون البولندي فوتشينك تشيزني هو البديل له مع اقتراب مارك أندريه تير شتيجن من الرحيل حيث يسعى إلى إنهاء عقده في الصيف الحالي.

وخاض جارسيا 38 مباراة بقميص إسبانيول الموسم المنقضي استقبل 51 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات.

إجمالا خاض 67 مباراة مع إسبانيول استقبل 72 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 21 مباراة.

وساهم جارسيا في بقاء إسبانيول ضمن الكبار في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وهو أكثر حارس تصدى للكرات في المسابقة برصيد 145 تصدي.

وسبق أن قاد إسبانيول للتأهل للدوري الإسباني وفاز بذهبية أولمبياد باريس 2024.