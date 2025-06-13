فرانكو ماستانتونو.. "الموهبة الاستثنائية" الذي رفض كرة القدم وحطم أرقاما قياسية

ضم ريال مدريد جوهرة أرجنتينية تضاف لقائمة فريقه الشاب هذا الموسم، وهو فرانكو ماستانتونو.

صاحب الـ 17 عاما سينضم لريال مدريد بدءا من 14 أغسطس المقبل عندما يتمم عامه الـ 18 وبعقد يمتد 6 مواسم بقميص الملكي.

وأصبح اللاعب الدولي الشاب ثالث صفقات الملكي بعد ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسن للموسم المقبل تحت قيادة تشابي ألونسو.

فمن هو فرانكو ماستانتونو مستقبل ريال مدريد الهجومي؟

تألق ماستانتونو بشدة في الأرجنتين بقميص ريفر بليت لكن هدفه ضد بوكا جونيورز في السوبر كلاسيكو ساهم في تسريع وتيرة المفاوضات والتي انتهت بتفوق ريال مدريد على باريس سان جيرمان.

تنس وكرة قدم

مارس ماتانتونو (كما يُنطق في الأرجنتين) رياضتي التنس وكرة القدم في سن صغيرة.

وبعمر 10 سنوات رفض خوض تجربة الاختبار في ريفر بليت بسبب حبه للتنس ولرفض الابتعاد عن عائلته.

وبعد عامين وفي 2019 انضم لناشئين ريفر بليت وجذب الأنظار له سريعا.

موهبة اللاعب اليافع سبقت سنه فانضم تحت قيادة دييجو بلاسينتي لمنتخب ناشئين الأرجنتين (تحت 17 عاما) بعمر 14 عاما وسط لاعبين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما.

في وقت لاحق من 2024 استدعاه خافيير ماسكيرانو لتمثيل منتخب الشباب (تحت 20 عاما) رغم أن عمره لم يتجاوز الـ 16 عاما.

كما بدأ باللعب بقميص ريفر بليت مع الفريق الأول تحت قيادة مارتن ديميلكيس بعمر 16 عاما.

وسرعان ما حطم الأرجنتيني اليافع الأرقام القياسية واحد تلو الآخر.

ثالث أصغر لاعب يشارك لأول مرة في تاريخ ريفر بليت بسن 16 عاما و5 أشهر و14 يوما بعد عمر روسي وماتيو موساشيو.

أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت بعدما سجل هدفا ضد فريق إكسكورسيونيستاس في بطولة كأس الأرجنتين في 7 فبراير 2024.

أصغر لاعب يفوز بلقب مع ريفر بليت، بعد فوزه بكأس السوبر الأرجنتيني بفضل الفوز 2-1 على إستوديانتيس في سن 16 عاما و6 أشهر و18 يوما.

Impresionante EMOCIÓN de Demichelis luego del GOLAZO de Mastantuono 🥹💔#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2qDFAI3p8e — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 28, 2024

أصغر لاعب يشارك مع ريفر بليت في كوبا ليبرتادوريس عمره 16 سنة و8 أشهر و10 أيام.

أصغر لاعب يسجل هدفا لريفر بليت في كوبا ليبرتادوريس عمره 16 سنة و8 أشهر و10 أيام.

رابع أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كوبا ليبرتادوريس عمره 16 سنة و8 أشهر و10 أيام.

ومنذ أيام، وبعمر 17 عاما و9 أشهر أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية في تاريخ منتخب الأرجنتين بعدما شارك كبديل ضد تشيلي في الفوز 1-0.

إلى أوروبا

ارتبط اسم ماستانتونو بأسماء أندية عديدة أبرزها مانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي وقبلهم برشلونة وأتليتكو وريال مدريد وميلان.

ريفر بليت بعد تألق لاعبه الشاب قرر تجديد تعاقده حتى ديسمبر 2026 بشرط جزائي يتم تفعيله عندما يتم عامه الـ 18 في أغسطس المقبل.

وهو ما يجعله أغلى صفقة بيع في تاريخ الأندية الأرجنتينية على الإطلاق.

لكن باريس سان جيرمان وريال مدريد تنافسا مؤخرا على ضم اللاعب ووفقا للتقارير فإن مشروع ألونسو هو ما جذب اللاعب الشاب بعد توصية قوية من سانتياجو سولاري مدرب الفريق السابق لينضم لريال مدريد.

شبيه فودين؟

سكوت كريستنسن مدير منطقة أمريكا الجنوبية في موقع ترانسفير ماركت، قال عن موهبة ريفر بليت: "بدأ اللعب في الدوري مع نادٍ كبير مثل ريفر بليت بعمر 16 عاما فقط. لذا، هناك حماس كبير لأن هذا ليس معتادا لدينا. يتمتع بشخصية قوية. في اللحظات الصعبة، مثل مباريات كوبا ليبرتادوريس أو السوبر كلاسيكو ضد بوكا جونيورز، يحظى هذا الرجل بالثقة".

كما وصفه بشبيه فيل فودين: "إذا نظرت إلى كرة القدم الأوروبية، أعتقد أن فيل فودين مشابه جدا. أعتقد أن فودين لديه تسديدات أفضل من ماستانتونو، لكنه لا يزال شابا، لذا من المرجح أن يتحسن كثيرا".

"إنه لاعب وسط هجومي قصير القامة، كما هو الحال مع العديد من الأرجنتينيين. إنه موهوب للغاية، ويلعب بقدمه اليسرى، ويجيد اللعب بين الخطوط. يسبب الكثير من المشاكل لأنه قصير القامة ويصعب الوصول إليه. إنه مبدع للغاية، ويمتلك تسديدات جيدة ومهارات تمرير ممتازة".

مميزات

اللاعب الشاب يشغل 3 مراكز، الجناح الأيمن وهو الأساسي له والمهاجم الثاني وكذلك صانع الألعاب.

ورغم صغر سنه إلا أنه يتميز بالمرونة والقوة البدنية والتسديدات بعيدة المدى وخاصة من الركلات الثابتة.

وسبق أن طلب مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ ريفر بليت عدم وضع الضغوط عليه نظرا لسنه الصغير: "يواصل ماستانتونو إظهار لمحات من موهبته الاستثنائية. علينا أن نفهم عملية النمو؛ على اللاعبين الشباب أن يتطوروا مع الفريق. سنواصل دعمهم دون أن نبالغ في تقديرهم أو نثقل كاهلهم بالضغوط".

قبل السوبر كلاسيكو طلب جاياردو من رئيس المعقد تأجيل اختبار الجغرافيا لتعارضه مع مباراة بوكا جونيورز، ووافقت الإدارة على تأجيل الاختبار بعد يومين بعد المباراة.

وبالفعل رد ماستانتونو الثقة لجاياردو خاصة في السوبر كلاسيكو ضد بوكا جونيورز.

¿Messi y Maradona hacían esto a sus 17 años? pic.twitter.com/cDQW8q0YRA — MilloStats (@StatsMillo) April 27, 2025

بعد تألقه في السوبر كلاسيكو أشاد به إنزو فيرنانديز لاعب ريفر بليت السابق وتشيلسي الحالي قائلا: "فرانكو نجم ولاعب مذهل، مستقبله سيكون في اوروبا، آمل أن يساعدنا في منتخب الأرجنتين".

سيخوض ماستانتونو كأس العالم للأندية بقميص ريفر بليت بعدما ساهم بـ 7 أهداف في آخر 10 مباريات مع الفريق.

وبعدها سينضم لريال مدريد، بالتأكيد سيحتاج للصبر عليه للتأقلم مع الأفكار وقوة الكرة الأوروبية، وسيكون في مواجهة مرتقبة مستقبلا ضد لامين يامال نجم برشلونة الذي يكبره عمرا بشهر واحد فقط.

الآن نحن على موعد مع موهبة أرجنتينية تستطيع نثر سحرها على أرض الملعب في أوروبا لإمتاع العالم.