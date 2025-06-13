لاعب برشلونة يُجري عملية جراحية

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 17:16

كتب : FilGoal

جيرارد مارتن لاعب برشلونة

أعلن نادي برشلونة خضوع لاعب الفريق جيرارد مارتن لعملية جراحية في اليد.

وكشف برشلونة عن تفاصيل الإصابة "جيرارد مارتن سيخضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء بعد إصابته بخلع في عظم مشط اليد اليمنى أمام سلوفاكيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما".

وأوضح النادي الإسباني "سيتم الإعلان عن آخر المستجدات بعد العملية."

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وغادر جيرارد مارتن معسكر المنتخب الإسباني تحت 21 عاما المشارك في بطولة أوروبا تحت 21 عاما في سلوفاكيا خلال الفترة من 11 إلى 28 يونيو الجاري.

وسقط جيرارد مارتن بعد وقت قليل من انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين سلوفاكيا وإسبانيا، وتم استبداله بين الشوطين.

وعاد جيرارد مارتن إلى برشلونة قبل أن يخضع لفحوصات يوم الخميس لتحديد إصابته، قبل أن يتخذ برشلونة قراره بإجراء اللعب للجراحة.

وانتهت المباراة الافتتاحية بفوز الماتادور بثلاثية مقابل هدفين.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة رومانيا يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ولا تسمح لوائح البطولة باستبدال اللاعبين.

ولعب جيرارد مارتن الموسم المنقضي 42 مباراة في كافة البطولات سجل هدفا، وصنع 6.

جيرارد مارتن برشلونة
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