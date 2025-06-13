حوار ريبيرو: أحاول تهيئة الأهلي للعب كرة تعتمد على الاستحواذ.. ولكن ليس لدينا وقت

امتدح خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، فريقه الجديد معتبرًا أنه الأهم في الشرق الأوسط.

وأوضح ريبيرو في حوار مع صحيفة آس: "الأهلي ليس أهم نادي في إفريقيا فقط، بل في الشرق الأوسط، يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة، وهناك ضغوط للفوز بكل شيء، ولذلك يمكنك أن تطمح للفوز بالعديد من الألقاب".

وتحدث ريبيرو في حواره مع آس عن مسيرته التدريبية حتى الوصول للأهلي: "فترة عملي في فنلندا جذبت انتباه نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ونجحت في الفوز بـ5 ألقاب والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "تلقيت عروضا من تونس والمغرب والجزائر وعرض الأهلي.. إدارة الأهلي جذابة لأي مدرب ومع المشاركة في كأس العالم للأندية تزداد جاذبيته".

وأضاف مازحا "ليس ذنبي أن أشارك في كأس العالم للأندية ولا أحد يعرفني".

وعن طريق اللعب مع الأهلي "أحاول تهيئة الفريق للعب كرة قدم تعتمد على الاستحواذ، واللعب في عمق الملعب، بغض النظر عن تمركزنا في أي لحظة من المباراة".

وأضاف "لا يوجد وقت للفريق للعب بالطريقة التي نريدها بالضبط في كأس العالم، سنحاول أن نجعله فريقا أفضل مما كان عليه على المدى القصير دون الحاجة إلى تغييره بالكامل".

وأكمل "أحاول لعب كرة قدم تعتمد على الاستحواذ. أحاول اللعب في عمق الملعب قدر الإمكان، أحاول تهيئة الفريق لذلك، بغض النظر عن تمركزنا في أي لحظة من المباراة، الأمر لا يتعلق بنظام لعب معين، بل بمعرفة ما نريد فعله وكيف سنفعله."

وعن الاختلاف في طريقة لعب الفريق مع الجهاز الفني الجديد، رد ريبيرو "الأهلي قادم من 3 سنوات مع مارسيل كولر، حيث اللعب الأكثر مباشرة، وخلق فرص لعب باستخدام التمريرات للوصول لخط الدفاع، واللعب على الأطراف، هذا النوع من اللعب تراه في شمال إفريقيا بالاعتماد على الأجنحة واللعب الفردي والبحث عن ظهير للعب كرة عرضية حيث يتواجد أكبر عدد من اللاعبين في منطقة الجزاء."

وعن تأقلم الصفقات الجديدة، أوضح ريبيرو "اللاعبون الجدد عليهم التأقلم بسرعة، لبدء حقبة جديدة مع طاقم تدريبي جديد، ولكن اللاعبين الذين تعاقدنا معهم مثل تريزيجيه وأحمد رمضان، وحمدي فتحي يستوعبون الأمور بسرعة ولا يحتاجون لـ6 أشهر لفهم المطلوب."

وضم الأهلي قبل كأس العالم للأندية محمود حسن تريزيجيه، وحمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو، وأحمد رمضان، ومحمد علي بن رمضان، ومحمد أحمد سيحا حارس المرمى.

وتابع "لا يأت اللاعبون إلى الأهلي من أجل كأس العالم للأندية، وإنما لأنه ناد جذاب ولديه رؤية أوروبية، إذا نظرت إلى تاريخ كرة القدم ستجد أن اسم الأهلي مكتوب بأحرف كبيرة".

وتحدث المدير الفني الإسباني عن إنتر ميامي منافس الأهلي في المباراة الافتتاحية "فريق جيد يتمتع بمواهب فردية، رأيتهم كثيرًا في الأسابيع الأخيرة ومازالوا يجيدون اللعب إذا منحتهم المساحة سيجدون حلولا يصعب التصدي لها، ليس ميسي فقط بل بوسكيتس، وألبا ولويس سواريز أيضا، عندما يجتمعون على أرض الملعب تحدث أشياء عظيمة."

ويخوض الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي فجر يوم الأحد المقبل 14 يونيو.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وردا على الميزة التنافسية التي سيحصل عليها الأهلي في مواجهة منافسيه المحليين بعد الحصول على أرباح المشاركة في كأس العالم للأندية، رد ريبيرو "المال سيمنحك مزايا أكبر إذا أحسنت استخدامه".

ومن المنتظر أن يحصل كل فريق على ما يقارب 9.5 مليون دولار كحد أدنى نظير مشاركته في البطولة ويتحسن المبلغ وفقا لتقدمه في المسابقة.

وأتم حديثه عن ضغط المباريات "هذا هو الوضع الحالي للفريق الكبيرة، والمهمة تزداد صعوبة فالدوري المصري يبدأ 8 أغسطس وبالتالي الفترة الانتقالية بين الموسمين ستكون قصيرة ولن يكون هناك وقتا للراحة، سيتعين علينا الاستفادة من جميع موارد النادي لضمان استمرار اللاعبين وتجنب إصاباتهم."