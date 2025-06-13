عضو مجلس الأهلي: علمت بصفقة زيزو قبل الإعلان الرسمي بلحظات

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي عن مفاجأة مدوية بشان التعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وأعلن الأهلي قبل أيام تعاقده بشكل رسمي مع زيزو بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وقال قنديل عبر قناة الأهلي: "علمت بإتمام صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي قبل الإعلان بلحظات، وهذا أمر طبيعي".

وأضاف "الخطيب يملك تفويضا كاملا بإدارة شؤون كرة القدم، ويعاونه أشخاص مختصون بملف الصفقات".

وبات زيزو الصفقة الخامسة خلال فترة الانتقالات الحالية بعد كل من:

محمد علي بن رمضان قادما فيرينتسفاروشي المجري.

محمد سيحا قادما من المقاولون العرب.

محمود حسن "تريزيجيه" قادما من الريان القطري.

أحمد رمضان المعار من سيراميكا كليوباترا.

فيما يلعب حمدي مع فتحي مع الأهلي خلال فترة المشاركة بكأس العالم للأندية فقط ثم سيعود للوكرة القطري.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)