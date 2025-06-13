ريال مدريد يعلن ضم فرانكو ماستانتونو

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 15:27

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو - ريفر بليت

أعلن نادي ريال مدريد ضم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب ريفربليت.

وكشف ريال مدريد في بيان له عن مدة التعاقد: "فرانكو ماستانتونو سيكون لاعبًا في نادينا للمواسم الستة المقبلة، من 14 أغسطس 2025 إلى 30 يونيو 2031."

ويتم ماستانتونو 18 عاما يوم 14 أغسطس المقبل.

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ونشأ ماستانتونو في أكاديمية ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءًا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025.

وفي فبراير 2024، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، محققًا معه كأس السوبر الأرجنتيني.

وبعمر 17 عاماً، أصبح أيضاً أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه بأكمله.

وسيدفع ريال مدريد قيمة الصفقة والمقدرة بـ 45 مليون دولار على دفعات.

ويمتلك اللاعب شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو ما سيجعله أغلى لاعب يتم بيعه في الدوري الأرجنتيني تاريخيا.

ويشغل الأرجنتيني اليافع مركزي الجناح وصانع الألعاب، ويعد من الموهبة الأبرز في الكرة الأرجنتينية في العام الجاري.

صاحب الـ 17 خاض 19 مباراة هذا الموسم وسجل 7 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

وإجمالا خاض بقميص الفريق الأول لريفر بليت 61 مباراة سجل 10 وصنع 7 وتوج بلقب الدوري والسوبر الأرجنتيني.

فرانكو ماستانتونو ريال مدريد
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