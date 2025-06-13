شريف ساخرا: كل يوم أنتقل لنادي جديد

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 15:27

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

سخر محمد شريف لاعب نادي الخليج السعودي السابق، من الأنباء التي ترددت عن انتقاله لأحد أندية الدوري المصري خلال الانتقالات الصيفية.

وكتب شريف عبر حسابه على إنستجرام: "هو مين اللي رمى الكلام ده، كمية هري مش طبيعية، مش ممكن بجد كل يوم بروح نادي".

وترددت أنباء عن ارتباط اسم محمد شريف بالانتقال لعدد من الأندية المصري مثل الزمالك، وزد.

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وأصبح شريف لاعبا حرا بنهاية تعاقده مع الخليج السعودي الذي استمر بقميصه لموسمين عقب الانتقال له قادما من الأهلي.

المهاجم الدولي صاحب الـ 29 عاما خاض بقميص الخليج 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 9 وصنع 2.

ومن قبل سجل بقميص الأهلي 59 هدفا في 151 مباراة وتوج بعديد الألقاب وحصد جائزتي هداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال إفريقيا.

وسبق لشريف ارتداء قميصي وادي دجلة وإنبي.

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك كشف عن تفاصيل المفاوضات مع شريف: "أغلب ما يقال عن صفقات الزمالك هو اجتهاد، وإذا اتفقنا مع أحد اللاعبين المعلومات ستخرج عن طريق اللجنة الفنية".

وأوضح "صفوف الزمالك مكتملة تقريبا ولدينا نقص فقط في الأجنحة، ولن نضم الكثير من اللاعبين مثلما كان يحدث سابقا بل سنتعاقد مع ما يحتاجه الفريق فقط".

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محمد شريف الخليج السعودي
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