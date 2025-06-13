سبورتنج لشبونة: لا وجود لأي اتفاق بشأن بيع جيوكيريس

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 14:54

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

شدد فريديريكو فارانداش، رئيس نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، على عدم وجود أي اتفاق مسبق لبيع مهاجمه السويدي المتألق فيكتور جيوكيريس خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

فيكتور جيوكيريس

النادي : سبورتنج لشبونة

سبورتنج لشبونة

وارتبط جيوكيريس بالانتقال إلى عدد من الأندية على غرار أرسنال ومانشستر يونايتد وبرشلونة.

وأوضح فارانداش في تصريحات للصحفيين: " النادي لم يقدم أي وعود بشأن بيع اللاعب مقابل 70 مليون يورو، كما تردد في بعض التقارير، وهذا الرقم غير مطروح على طاولة المفاوضات"

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وأضاف "أبلغنا وكيل اللاعب بعدم تمسكنا بالحصول الكامل على قيمة الشرط الجزائي في عقد جيوكيريس، والمقدر بـ 100 مليون يورو، لكننا في الوقت ذاته لم نحدد سعرا ثابتا لبيعه"

وكان جيوكيريس قد لفت الأنظار بقوة الموسم الماضي بعد تسجيله أكثر من 50 هدفًا في مختلف المسابقات، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وسجل المهاجم السويدي أهدافا أكثر مما لعب مباريات، إذ أحرز 54 هدفا في الموسم خلال جميع البطولات في 52 مباراة، وأيضا صنع 13 هدفا آخرين.

وقاد المهاجم السويدي فريقه للتتويج ببطولة الدوري البرتغالي وكأس البرتغال.

فيكتور جيوكيريس سبورتنج لشبونة
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