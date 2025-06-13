السعودية وقطر تستضيفان ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وستخوض 6 منتخبات آسيوية الملحق بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، بنظام الدوري من دور واحد.

وستشارك منتخبات: إندونيسيا، العراق، عمان، قطر، السعودية، والإمارات في الملحق الآسيوي.

وكانت منتخبات العراق والإمارات وعمان قد أعربت عن رغبتها في وقت سابق باستضافة مباريات الملحق لكن الاتحاد الآسيوي اختار قطر والسعودية.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم 17 يوليو 2025، موعداً لسحب قرعة المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين مؤلفة كل منهما من 3 منتخبات، بحيث يتأهل المتصدر من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

في حين يخوض وصيفا المجموعتين مباراة فاصلة لمعرفة المنتخب الذي سيشارك في الملحق العالمي المؤهل للمونديال، والفائز في المباراة الفاصلة يتأهل إلى الملحق العالمي، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا.

يذكر أن منتخبات: اليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والأردن، وإيران، وأوزبكستان تأهلت مباشرة إلى كأس العالم 2026.