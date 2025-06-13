كأس العالم للأندية - أمريكا ترفض منح مدافع بوكا جونيورز التأشيرة

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح تأشيرة للاعب بوكا جونيورز أيرتون كوستا، مما يهدد مشاركته مع فريقه في كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وأوضحت شبكة ESPN أن كوستا لم يسافر مع زملائه يوم الأحد إلى الولايات المتحدة نظرا لأن التأشيرة الخاصة به مازالت قيد المعالجة في السفارة الأمريكية في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وكشف نادي بوكا جونيورز أنه تم رفض منح تأشيرة لكوستا، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وتورط كوستا في قضية جنائية تتعليق بمحاولة سرقة عام 2018 في الأرجنتين.

ويعد كوستا أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة ميجيل روسو المدير الفني لبوكا جونيوز.

ويخوض بوكا جونيورز كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب بايرن ميونيخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.. طالع تفاصيل المجموعة الثالثة

ويفتتح بوكا جونيورز مبارياته يوم الإثنين بمواجهة بنفيكا في افتتاحية مباريات المجموعة.

ويعاني بوكا جونيورز دفاعيا في ظل تعافي ماركو بيليجرينو، من إصابة عضلية، مما سيضطر المدرب إلى الاعتماد على اللاعب المخضرم ماركوس روخو المنضم إلى الفريق في يناير الماضي قادما من رويال أنتويرب البلجيكي.