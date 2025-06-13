مالك سيراميكا كليوباترا: الأهلي لو طلب عيني أقدمها له.. وأتمنى توسيع دائرة المنافسة

شدد محمد أبو العينين، مالك نادي سيراميكا كليوباترا، على دعمه الكامل للنادي الأهلي خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.

وأعلن النادي الأهلي ضم أحمد رمضان قادما من سيراميكا كليوباترا.

وقال أبو العينين عبر قناة صدى البلد: "انتقال أحمد رمضان للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية؟ الأهلي لو طلب عيني، أقدمها له. وأتمنى لهم التوفيق في البطولة".

وأضاف: "أتمنى أيضا التوفيق للزمالك، وقد تابعت نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، وكانت مباراة ممتعة".

وتابع "وهنأت كذلك بيراميدز على تتويجهم بدوري أبطال إفريقيا، رغم أنني كنت مسافرا. أنا أحب كرة القدم الجميلة، وأتمنى توسيع دائرة المنافسة".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق التفاصيل المالية للصفقة، إذ ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 10 ملايين جنيه.

وسيتواجد بند في عقد اللاعب يتيح للأهلي التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 30 مليون جنيه.

ويتواجد اللاعب مع بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا فاز بلقب كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين نظيفين.