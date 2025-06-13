سكاي: اتفاق نهائي بانتقال فيرتز إلى ليفربول

أنهى نادي ليفربول الإنجليزي اتفاقه لضم فلوريان فيرتز نجم فريق باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت سكاي سبورتس عن تفاصيل الاتفاق بين الناديين، والذي يقضي بانتقال فيرتز مقابل 116.5 مليون جنيه إسترليني (137.5 مليون يورو)

وأوضحت شبكة سكاي أن فيرتز سينضم إلى ليفربول مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة 16.5 مليون جنيه إسترليني كإضافات محتملة.

وكان ليفركوزن رفض عرضين من ليفربول، ووصل العرض الأول إلى 100 مليون يورو، قبل أن يرفع العرض إلى 130 مليون يورو.

فيما كشفت تقارير عن رغبة ليفركوزن في الحصول على 150 مليون يورو.

وفضّل الألماني فيرتز صاحب الـ22 عاما قبول عرض ليفربول، مفضلا إياه على بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا.

كما دخل فيرتز دائرة اهتمام مانشستر سيتي وريال مدريد أيضا خلال الفترة الماضية، قبل أن ينسحب السيتزنز من السباق.

ويستمر عقد فيرتز مع باير ليفركوزن حتى عام 2027 بعدما جدد تعاقده عام 2022 مع الفريق الألماني لمدة 5 مواسم.

وساهم فيرتز في تتويج ليفركوزن بأول لقب في تاريخه للدوري الألماني موسم 2023 - 2024، و حصل في هذه النسخة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.

وسجل خلال هذا الموسم 18 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

أما هذا الموسم فساهم فيرتز بتسجيل 16 هدفا، وتقديم 15 تمريرة حاسمة، ولكن لم تكن كفيلة للحفاظ على اللقب، الذي خسره فريقه لصالح العملاق البافاري بفارق 13 نقطة في نهاية الموسم.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.