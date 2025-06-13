قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كونكاكاف لكأس العالم 2026

أجريت قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف".

وتم توزيع الفرق الـ12 على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بنما - السلفادور - جواتيمالا - سورينام.

المجموعة الثانية: جامايكا - كوراساو - ترينيداد وتوباجو - برمودا.

المجموعة الثالثة: كوستاريكا - هندوراس - نيكاراجوا - هايتي.

وستقام التصفيات خلال فترات التوقف الدولي في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، لتقام بنظام الذهاب والإياب.

وسيتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

فيما سيخوض أفضل منتخبين أصحاب المركز الثاني في التصفيات القارية المقررة مارس المقبل، حيث من الممكن أن يصل عدد منتخبات كونكاكاف في كأس العالم إلى 8 لأول مرة في التاريخ.

هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها ستة ممثلين على الأقل من الكونكاكاف في نهائيات كأس العالم نفسها. خمسة من الفرق المشاركة في هذه المرحلة لم يسبق لها التأهل إلى النهائيات. بالنسبة لسورينام ونيكاراغوا وكوراساو وبرمودا، فهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها إلى الدور النهائي من التصفيات.

ستشارك عشر دول من أصل 12 دولة في هذه المرحلة أيضًا في الكأس الذهبية، التي تنطلق يوم الأحد. ولم تتأهل سوى برمودا ونيكاراغوا إلى تلك البطولة.

وتتأهل 3 منتخبات من اتحاد كونكاكاف إلى جانب المنتخبات المستضيفة للبطولة ليصبح إجمالي المنتخبات 6، بعد زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2026 إلى 48.