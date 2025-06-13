الدحيل القطري يتعاقد مع مدافع ريال بيتيس

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 11:41

كتب : FilGoal

يوسف سبالي - الدحيل القطري

أتم نادي الدحيل القطري إجراءات التعاقد مع السنغالي يوسف سابالي لاعب ريال بيتيس الإسباني.

يوسف سابالي

النادي : ريال بيتيس

الدحيل

وسينضم سابالي لصفوف الدحيل بداية من الموسم المقبل.

وأعلن نادي الدحيل عبر موقعه الرسمي تعاقده مع يوسف سابالي صاحب الـ32 عاما.

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ويجيد سابالي اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وسبق لسابالي وأن مثل أندية بوردو و نانت وإيڤيان وباريس سان جيرمان في فرنسا.

قبل الانتقال إلى ريال بيتيس الاسباني الذي لعب معه 91 مباراة في 4 مواسم.

وتوج الدولي السنغالي بلقب كأس ملك إسبانيا مع ريال بيتيس عام 2022، وشارك مؤخرا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الذي خسره فريقه أمام تشيلسي.

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