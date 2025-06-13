الدحيل القطري يتعاقد مع مدافع ريال بيتيس

أتم نادي الدحيل القطري إجراءات التعاقد مع السنغالي يوسف سابالي لاعب ريال بيتيس الإسباني.

يوسف سابالي النادي : ريال بيتيس الدحيل

وسينضم سابالي لصفوف الدحيل بداية من الموسم المقبل.

وأعلن نادي الدحيل عبر موقعه الرسمي تعاقده مع يوسف سابالي صاحب الـ32 عاما.

ويجيد سابالي اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وسبق لسابالي وأن مثل أندية بوردو و نانت وإيڤيان وباريس سان جيرمان في فرنسا.

قبل الانتقال إلى ريال بيتيس الاسباني الذي لعب معه 91 مباراة في 4 مواسم.

وتوج الدولي السنغالي بلقب كأس ملك إسبانيا مع ريال بيتيس عام 2022، وشارك مؤخرا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الذي خسره فريقه أمام تشيلسي.