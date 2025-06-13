كأس العالم للأندية - على رأسها مرموش وهالاند.. بعثة مانشستر سيتي تصل إلى أمريكا

وصلت بعثة مانشستر سيتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد مانشستر سيتي للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

ونشر نادي مانشستر سيتي وصول بعثته إلى أمريكا استعدادا لخوض منافسات البطولة.

وتواجد النجم الدولي المصري عمر مرموش والنرويجي إرلينج هالاند على رأس بعثة الفريق الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية: الوداد ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويبدأ مانشستر سيتي مبارياته بمواجهة الوداد المغربي يوم 18 يونيو الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة العين الإماراتي يوم الإثنين 23 يونيو الساعة الرابعة صباحا، قبل ختام المباريات بمواجهة يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس 26 يونيو العاشرة مساءً.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي المكونة من 26 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا مورينو - ماركوس بيتينيلي

الدفاع: روبن دياش - جون ستونز - ناثان أكي - ريان آيت نوري - جوشوا جفارديول - مانويل أكانجي - عبد القادر خوسانوف - ريكو لويس - فيتور ريس

الوسط: تيجاني ريندرز - جيرمي دوكو - نيكو جونزاليس - رودري - إلكاي جوندوجان - بيرناردو سيلفا - سافينيو - ماتيوس نونيز - ريان شرقي - فيل فودين - أوسكار بوب - نيكو أوريلي.

الهجوم: عمر مرموش - إرلينج هالاند