كأس العالم للأندية - الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة إنتر ميامي

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 11:10

كتب : FilGoal

مران الأهلي - كأس العالم للأندية

خاض فريق النادي الأهلي مرانه الجماعي، على ملعب جامعة نوفا، وذلك استعدادًا لخوض مباراة إنتر ميامي.

ويلعب الأهلي ضد إنتر ميامي فجر الأحد في مباراة الافتتاح ضمن المجموعة الأولى لمباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وفي بداية المران، قام الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو بالاجتماع مع اللاعبين، وشرح لهم بعض النقاط الفنية الهامة، وكذلك بعض الجمل الفنية التي سوف يتم تطبيقها خلال المران على الجانب الخططي والتكتيكي.

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وحرص ريبييرو على الاهتمام بالجوانب الخططية والتكتيكية في إطار الاستعداد لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

ويتواصل معسكر فريق الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، وذلك استعدادا لمنافسات مونديال الأندية، ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل مستوى فني وبدني قبل مواجهة الافتتاح.

وشهد المران حضور وسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

كأس العالم للأندية الأهلي
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