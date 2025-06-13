كأس العالم للأندية - المجموعة الثالثة.. صراع أوروبي لاتيني وضيف شرف دائم

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم للأندية بشكله الجديد لأول مرة في التاريخ.

وستُقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، بنظام مشابه لكأس العالم للمنتخبات.

وتُقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد بدأت الأندية بالفعل الاستعداد للبطولة التي ستُشكّل أهمية كبيرة سواء على المستوى الرياضي أو المالي.

ويُقدم لكم FilGoal.com نظرة شاملة على المجموعة الثالثة والتي تضم بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي الضيف الدائم بالبطولة.

هذه المجموعة تمثل تلاقي مدارس كروية متنوعة، إذ تضم ثنائي أوروبي وبطل الأرجنتين وممثل نيوزيلندا.

بايرن ميونيخ

استعاد بايرن ميونيخ بريقه المحلي هذا الموسم ونجح بالتتويج بلقب الدوري الألماني تحت قيادة مدربه الشاب فينسنت كومباني نجم مانشستر سيتي السابق.

بطل الدوري الألماني 2024–25، قام باستعدادات مكثفة لبطولة العالم للأندية تتبع فيها خطة واضحة لإشراك المواهب الشابة جنبا إلى جنب مع الخبرات.

وسيعتمد بايرن على خبرات الهداف هاري كين، وجوشوا كيميتش، وجمال موسيالا.

وضم العملاق البافاري 3 لاعبين شبان من أكاديميته للمشاركة في البطولة العالمية، هم: كاسيانو كيالا، وجونا كوسي أساري، ودافيد سانتوس.

كما تعاقد مع قلب الدفاع جوناثان تاه، في صفقة انتقال حر قادما من باير ليفركوزن، ولاعب الوسط توم بيشوف، البالغ من العمر 19 عاما، قادما من هوفنهايم.

ورغم قوة بايرن ميونيخ، إلا أنه يدخل كأس العالم للأندية في ظل غيابات مؤثرة وعدد من اللاعبين غير الجاهزين بدنيا.

الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط جمال موسيالا عادا مؤخرا من الإصابة، ومن غير المتوقع أن يكونا في أفضل حالاتهما، بينما انتهى موسم الثنائي أوباميكانو وألفونسو ديفيز مبكرا بسبب الإصابة.

وفي حال عدم جاهزية موسيالا بشكل كامل، ستتجه الأنظار إلى هاري كين، الذي يعيش واحدة من أبرز فتراته بعد تتويجه بأول لقب في مسيرته.

النجم الإنجليزي تألق بشكل لافت في الدوري الألماني وسجل 26 هدفا أنهى بها الموسم هدافا للمسابقة، ما يجعله أحد أبرز الأسماء المرشحة للتألق في البطولة العالمية.

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وكذلك انضم ليروي ساني رغم توقيعه بشكل رسمي لجالاتا سراي بداية من الموسم المقبل.

كما يتواجد المخضرم توماس مولر ضمن القائمة الذي سينتهي مشواره مع الفريق بشكل رسمي بعد نهاية البطولة.

وقرر فينسنت كومباني المدير الفني للفريق استدعاء المغربي آدم أزنو للقائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير – دانييل بيريتز – جوناس أوربيج – ليون كلاناك

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو – كيم مين جاي – جوناثان تاه – رافاييل جيريرو – ساشا بوي – كاسيانو كيالا – يوسيب ستانيسيتش – آدم أزنو

خط الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتزكا – جواو بالينيا – توم بيشوف – كونراد لايمر – جمال موسيالا – أليكساندر بافلوفيتش – لينارت كارل – دافيد سانتوس

خط الهجوم: سيرجي جنابري – هاري كين – ليروي ساني – كينجسلي كومان – ماكيل أوليسي – توماس مولر – ماوريس كراتنماشر – جونا كوسي أساري.

بنفيكا

وصل بنفيكا إلى كأس العالم للأندية عبر مسار التصنيف، وتأكد من مشاركته حينما تم الإعلان للمرة الأولى عن معايير دورة الأربع سنوات، وذلك نظرا لأدائه الجيد في دوري أبطال أوروبا خلال تلك الفترة.

ويخوض بنفيكا بطولة كأس العالم للأندية بطموحات كبيرة لتعويض موسم مخيب للآمال على الصعيد المحلي والقاري.

البداية جاءت مضطربة مع إقالة المدرب روجر شميدت وتعيين برونو لاج لقيادة الفريق مع بداية سبتمبر، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

بنفيكا خسر سباق الدوري لصالح سبورتنج لشبونة وتكرر الأمر ذاته في كأس البرتغال بعد الخسارة في النهائي 3-1.

وتوقف مشواره بدوري أبطال أوروبا عند دور الـ16 بعد خسارته الدراماتيكية أمام برشلونة.

المهاجم اليوناني فانجيليس بافليديس، يعد أهم عناصر الفريق البرتغالي بعدما سجل 29 هدفا في مختلف البطولات.

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بوكا جونيورز

لا يعد نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني العملاق غريبا على الساحة العالمية وسيسعى لإظهار قيمته في كأس العالمية للأندية.

الفريق السابق للأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا فازا بـ 18 لقبا قاريا، إلى جانب 52 لقبا محليا.

ويقود المخضرم الأرجنتيني ميجيل روسو تدريب بوكا جونيورز خلال الفترة الحالية.

المهاجم الأوروجوياني المخضرم إدينسون كافاني، الذي يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما هو الإسم الأبرز في تشيكلة البوكا.

كافاني انضم للفريق في صيف عام 2023 وسجل منذ ذلك الحين 25 هدفا خلال 67 مباراة.

كما يعد لاعب خط الوسط الإسباني أندير هيريرا، لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق أحد أهم لاعبي نادي بوكا جونيورز.

أوكلاند سيتي

الفريق القادم من المحيط الهادئ ظهر أيضا في الساحة العالمية أكثر من أي ناد آخر، مع 11 ظهورا في النسخ السابقة من كأس العالم للأندية.

وكان الظهور الأبرز لهم في المغرب 2014، حيث أنهوا البطولة على منصة التتويج بعد التفوق على العملاق المكسيسي كروز أزول في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويمثل نادي أوكلاند سيتي قارة أوقيانوسيا في كأس العالم للأندية، بعد تصدره تصنيف أبطال دوري أبطال أوقيانوسيا.

الفريق النيوزيلندي يواصل هيمنته على القارة، بعدما توج باللقب القاري في آخر أربع نسخ، مما جعله الاسم الأبرز في تاريخ اللعبة بالمنطقة في السنوات الأخيرة.

يقود الفريق حاليا المدرب بول بوسا، البالغ من العمر 63 عاما الذي تولى المهمة في يناير الماضي.

ديلان مانيكوم هو اللاعب الأبرز في تشكيلة اوكلاندي سيتي، إذ سجل صاحب الـ 32 عاما، 47 هدفا في 147 مباراة بقميص أوكلاند.

جدول مباريات المجموعة الثالثة

الأحد 15 يونيو

7 مساء - بايرن ميونيخ × أوكلاند - المجموعة الثالثة

الثلاثاء 17 يونيو

1 صباحا - بوكا جونيورز × بنفيكا - المجموعة الثالثة

الجمعة 20 يونيو

7 مساء - بنفيكا × أوكلاند - المجموعة الثالثة

السبت 21 يونيو

4 فجرا - بايرن ميونيخ × بوكا جونيورز - المجموعة الثالثة

الثلاثاء 24 يونيو

10 مساء - أوكلاند × بوكا جونيورز - المجموعة الثالثة

10 مساء - بنفيكا × بايرن ميونيخ - المجموعة الثالثة