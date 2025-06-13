كأس العالم للأندية - هاني: لا يوجد مستوى أعلى للعب.. ولم أتوقع انضمام زيزو

أبدى محمد هاني ظهير الأهلي اعتقاده أن كأس العالم للأندية هو أعلى مستوى للمنافسة، وأن النادي الأحمر لم يذهب لمجرد المشاركة.

وقال هاني في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "لا يوجد مستوى أعلى للعب بين أفضل فرق العالم. تحضيرنا للمباريات ولا يختلف والتركيز يظل كما هو، ولكن هذه المباراة تجعل لاعب الكرة يشعر أنه لاعب كرة".

وأضاف "الأجواء تجعل اللاعب مستمتعا. كل شيء يكون رائعا بما في ذلك الكرات والملاعب".

وأوضح "لم نأتِ لنختبر الأجواء ونعود بل لتحقيق أفضل شيء ممكن. الجيل الحالي كسر هذا الحاجز في كأس العالم للأندية".

وعن رأيه في كون الجيل الحالي لم يأخذ حقه جماهيريا قال: "لا، بالعكس هذا الجيل يحظى بالتقدير ورفع طموحات الجماهير لدرجة المنافسة على كأس العالم للأندية".

وأكمل "أحب العمل في صمت وعدم الحديث كثيرا. لا أحب أن يُقال عني "بتاع لقطات" ولا أحب تسليط الضوء عليَّ. أحب أن يتحدث الناس عني لأني ألعب وأعمل جيدا وأطور من نفسي".

أما عن التخوف من وجود أزمة دفاعية في الفريق قال: "لا أعرف أن الناس يقولون ذلك أصلا. ربما يرون ذلك لأننا دعمنا الهجوم والوسط بالعديد من الصفقات، ولكننا أضفنا أحمد رمضان ولا أرى أن هناك مشكلة أو كارثة".

وعن صفقات الفريق قال: "معظم الصفقات الجديدة ليست غريبة علينا. حمدي فتحي وأليو ديانج لعبا معنا من قبل وزيزو لعب معنا في المنتخب. محمد علي بن رمضان هو الجديد وهو إضافة كبيرة للفريق. الصفقات رائعة فقد أصبح لدينا فريقين".

وواصل "زيزو شخصية كبيرة وعقليته عقلية لاعب كرة محترف يعمل على نفسه طوال الوقت ولا يكتفي بالمران فقط، وداخل الملعب هو شخص يعتمد عليه ولا أرى أنه سيتطلب الكثير من الوقت للاندماج مع الفريق".

وكشف "لم أكن أتوقع انضمام زيزو للأهلي ولم يخطر الأمر على بالي.. ولكني سعيد للغاية بانضمامه وكنت أتمنى ذلك لأني أحب عقليته. علاقتنا به كانت دائما جيدة وحتى حين كان في الزمالك لم تكن لديه مشكلة مع جماهير الأهلي".

وأكمل "تريزيجيه بمثابة أخي وأراه من أكثر المحترفين نجاحا في تاريخ الكرة المصرية وترك أثرا في كل مكان. إنه يعود لمنزله وهو من قادة الفريق ومن أفضل الشخصيات التي يمكن التعامل معها".

وعن البطولة ومواجهة ليونيل ميسي في مباراة الافتتاح قال هاني: "الكل يحضر بنسبة 100% لبطولة كأس العالم. حضرنا في مناسبات شبيهة من قبل وحققنا إنجازات كبيرة والأهلي لم يذهب ليعود كضيف شرف. لا يمكننا أن نخذل هذه الجماهير".

أما عن بطولة الدوري قال: "شعرت أن الدوري سيضيع قبل آخر 6 مباريات. كان بيراميدز يسير جيدا والفارق لصالحه قبل أن نفوز بآخر 6 مباريات على التوالي بينما خسر بيراميدز مباراتين".

وأكمل "كان كل تركيزنا في دوري أبطال إفريقيا بذلك الوقت مع شعورنا بابتعاد الدوري، حتى أصابنا هدف صنداونز المتأخر. بعدها صار هدفنا الدوري جميعا رغم تأخرنا بفارق 4 نقاط. لا يمكن أن نخرج بموسم صفري".

وعن محمود الخطيب رئيس النادي قال: "شاهدت مقاطع ومباريات قديمة وكان من الواضح للغاية أنه مختلف عمن حوله. أقول دائما إنك لو جعلته يلعب في أي عصر مهما اختلفت كرة القدم سيكون أفضل ممن حوله".

وكشف "توقعت فوز الزمالك على بيراميدز في نهائي الكأس. بيراميدز حقق إنجازا كبيرا ببطولة إفريقيا ولكن الأهلي والزمالك لهما طعم مختلف في الكرة المصرية. الزمالك يجب أن يكون في مكان أفضل كثيرا".

وعن اللعب مع محمد صلاح في منتخب مصر قال: "صلاح كنز واللعب معه من أفضل ما حدث لي في مسيرتي. نتعلم منه الكثير داخل وخارج كرة القدم. عقليته مختلفة عننا جميعا وهو يملك السبق في ذلك حتى على نجوم الدوري الإنجليزي".

ويستهل الأهلي مشواره فجر الأحد المقبل بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجرا.

وتذاع مباريات الأهلي في البطولة على قنوات إم بي سي مصر