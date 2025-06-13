شكري: مازلت لاعبا في سيراميكا.. ولم يتواصل معي أحدا من الأهلي

نفى محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا، الأنباء التي ترددت عن انتقاله إلى النادي الأهلي.

محمد شكري النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وشارك شكري في تتويج فريقه سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين نظيفين.

وأوضح شكري في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة "لم يحدث أي تواصل رسمي من الأهلي معي أو من خلال النادي للانتقال له الموسم المقبل".

وأكمل "مازلت لاعبا في نادي سيراميكا كليوباترا وكل تركيزي معه".

وضمن فريق سيراميكا كليوباترا التأهل للمشاركة في بطولة السوبر المصري، والتي تضم أبطال الدوري (الأهلي) والكأس (الزمالك) وبطل كأس الرابطة (سيراميكا كليوباترا)، بالإضافة إلى فريق يشارك بالكارت الذهبي.

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا بجائزة قدرها 10 مليون جنيه بعد تتويجه باللقب، فيما فاز البنك الأهلي صاحب المركز الثاني بـ4 ملايين جنيه.

وانضم شكري إلى سيراميكا كليوباترا قادما من الأهلي في صيف 2022.

وعاد شكري من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليشارك مع فريقه في 7 مباريات في مرحلة مجموعة التتويج باللقب، ثم المساهمة في تتويج فريقه بلقب كأس الرابطة.