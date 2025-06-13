كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل

الجمعة، 13 يونيو 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - هدف أحمد نبيل كوكا

يُفضّل أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، اللعب في مركز الوسط بدلا من مركز الظهير الأيسر.

وأوضح كوكا في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أحب اللعب في وسط اللملعب، وغير سعيد باللعب في مركز الظهير الأيسر، الفترة الماضية بعد إصابات علي معلول ويحيى عطية الله وكريم الدبيس لعبت في مركز الظهير الأيسر لفترة طويلة"

وأضاف "لعبت في غير مركزي بالظهير الأيسر خلال المباريات الست الأخيرة بالدوري، ونجحت في المساهمة في هدفين، وهو رقم لم أساهم فيه في مركزي الأصلي في وسط الملعب".

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وشارك كوكا في المباريات الست الأخيرة للأهلي في الدوري، ليساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري بإحراز هدف في شباك حرس الحدود، وصناعة آخر أمام فاركو.

وعن المشاركة في كأس العالم للأندية، أوضح كوكا "المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي ستكون دفعة كبيرة جدا لنا".

وأكمل "ميسي يكلم الكرة، وسعيد باللعب أمامه في مباراة الافتتاح أمام العالم كله".

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر يوم 14 يونيو، بكأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي البطولة في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وأضاف "متفائل بتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية، كل المباريات التي شاركت فيها مع الأهلي بكأس العالم للأندية حققنا فيها الفوز".

ولعب كوكا مباراتين سابقا في كأس العالم للأندية أمام الاتحاد السعودي وحقق الأهلي الفوز 3-1، وأمام أوراوا ريدز في نفس النسخة عام 2023 وفاز الأهلي 4-2 ليحقق المركز الثالث.

كما خاض كوكا مباراة الأهلي أمام العين في كأس إنتركونتننتال والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وأتم حديثه عن الوافدين الجدد على قائمة الأهلي "الصفقات الجديدة ستبدأ بطريقة مثالية بالمشاركة في كأس العالم للأندية".

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