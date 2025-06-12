حمدي فتحي: أحترم ميسي ولا أخاف منه.. وأرغب في مواجهة ريال مدريد مجددًا

يرى حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، أن مباراة إنتر ميامي هي الأهم في مسيرة الفريق بكأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وأوضح فتحي في تصريحات لقناة الأهلي: "تركيزي كله على مباراة إنتر ميامي، الفوز بها سيمنحنها ثقة ونستطيع الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية".

وعن المنافسة أمام ميسي وبوسكيتس وسواريز؟، رد حمدي فتحي "لا نرى أحدًا في المباريات، ورد فعلنا يكون كبير في المباريات التي تشهد نجوم عالميين، وإذا ركزنا مع أنفسنا سنفوز بالمباراة".

ويلتقي الأهلي في المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويشارك الأهلي في البطولة بالمجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وردا على كثرة النجوم في الأهلي "كثرة النجوم لا تقلق، كل اللاعبين قادمون إلى الأهلي من أجل صنع تاريخ لأنفسهم وللنادي، ويملكون شخصيات جيدة تضيف للنادي".

واختار حمدي فتحي ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي كلاعب يود اللعب أمامه في البطولة، معلقا "أحترمه ولكن لا أخاف منه".

ويرغب حمدي فتحي في اللعب مجددا أمام ريال مدريد "أرغب في مواجهة ريال مدريد مجددًا، لعبت في الشوط الثاني أمامهم سابقا، وأديت مباراة جيدة، ولكن لم يحالفنا الحظ وخسرنا المباراة".

وخسر الأهلي أمام ريال مدريد في بطولة كأس للأندية 2023 بنتيجة 4-1.

وأكمل حمدي فتحي "تفوقنا في الشوط الثاني، وكنا قريبين من التعادل وكانت النتيجة تشير إلى 2-1، قبل أن نلعب منقوصي العدد لإصابة عمرو السولية، لنتلقى هدفين في الدقائق الأخيرة".

واختار حمدي فتحي 3 فرق الأقرب للتتويج بلقب كأس العالم للأندية وهم "ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي".

ووجه فتحي رسالة للجماهير "نملك فريق لا يقل عن فرق أوروبا، وأتمنى منكم دعم الفريق".

كما أتم حديثه برسالة لمحمود حسن تريزيجيه "كل الجماهير تضع آمال كبيرة عليه للوصول بالنادي إلى مكانة كبيرة".

وانضم تريزيجيه إلى الأهلي قادما من الريان القطري، فيما انضم حمدي فتحي إلى الأهلي على سبيل الإعارة من نادي الوكرة القطري.