تقرير يكشف حقيقة مفاوضات نيوم مع نجم النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية حقيقة رغبة نادي نيوم في التعاقد مع أحد نجوم النصر.

ويسعى نيوم الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين لعتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، لا توجد أي مفاوضات حالية بين نادي النصر ونظيره نيوم للاستفادة من خدمات البرتغالي أوتافيو مونتيرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن نيوم لم يرسل أي خطاب رسمي إلى إدارة نادي النصر بخصوص أوتافيو أو أي لاعب آخر.

ويُعد البرتغالي أوتافيو من الركائز الأساسية في صفوف النصر منذ انضمامه إلى الفريق قادما من بورتو البرتغالي في صيف 2023 مقابل 60 مليون يورو.

وشارك أوتافيو مع النصر في 84 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 12 أهداف وصنع 16.

يشار إلى أن نادي نيوم يضمن بين صفوفه المدافع المصري المخضرم أحمد حجازي.