الثالثة على التوالي.. سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس عاصمة مصر

واصل نادي سيراميكا كليوباترا سيطرته على لقب بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ونجح سيراميكا في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين نظيفين.

سيراميكا واصل انفراده بصدارة الأندية المتوجة باللقب في النسخة الرابعة من كأس الرابطة.

أحرز هدفي سيراميكا محمد رضا بوبو في الدقيقة 40 بتسديدة قوية رائعة بعد المرور بالكرة من منتصف الملعب بطريقة رائعة.

وفي الشوط الثاني سجل فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 79 بعد تبادل التمرير مع إسلام عيسى داخل منطقة الجزاء.

ونجح علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بالتتويج باللقب الشخصي الثاني له.

وكان علي ماهر نجح في التتويج بالللقب في النسخة الأولى من كأس الرابطة مع فريق فيوتشر على حساب غزل المحلة.

وعادل علي ماهر، رقم أيمن الرمادي المدير الفني السابق لسيراميكا والذي توج باللقب مرتين في النسختين السابقتين.

وضمن فريق سيراميكا كليوباترا التأهل للمشاركة في بطولة السوبر المصري، والتي تضم أبطال الدوري (الأهلي) والكأس (الزمالك) وبطل كأس الرابطة (سيراميكا كليوباترا)، بالإضافة إلى فريق يشارك بالكارت الذهبي.

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا بجائزة قدرها 10 مليون جنيه بعد تتويجه باللقب، فيما فاز البنك الأهلي صاحب المركز الثاني بـ4 ملايين جنيه.

وكان الإسماعيلي نجح في تحقيق المركز الثالث بعد الفوز على حساب إنبي في وقت سابق اليوم بهدفين نظيفين، ليجني الدراويش 2 مليون جنيه، و1.5 مليون جنيه لصالح الفريق البترولي نظير احتلاله المركز الرابع.

تفاصيل المباراة

ضغط سيراميكا كليوباترا مع بداية المباراة، وكاد أن يتقدم في الدقيقة الرابعة بعد مرور محمود زلاكه من الجانب الأيسر بطريقة رائعة ليلعب كرة عرضية ارتدت من الحارس البلعوطي، تابعها إسلام عيسى ولكن اصطدمت بمدافع البنك سيريل.

استمر الضغط من سيراميكا حتى نجح محمد رضا بوبو في الانطلاق بالكرة من وسط الملعب والمرور من دفاع البنك الأهلي قبل أن يسدد الكرة لتسكن شباك عبد العزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي في الدقيقة 40.

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وكاد أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي أن يسجل التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد كرة عرضية من ياو أنور جناح البنك الأهلي أبعدها رجب نبيل مدافع سيراميكا ليتابعها أحمد ريان مباشرة لتمر بجوار قائم سيراميكا بقليل.

وفي الشوط الثاني، ضغط البنك الأهلي مبكرًا بحثا عن التعادل.

وكاد البنك الأهلي أن يدرك التعادل في الدقيقة 75 بعد تسديدة من أحمد مدبولي من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

ونجح الجنوب إفريقي فخري لاكاي في إضافة الهدف الثاني للبنك الأهلي في الدقيقة 79 بعد تمريرة تبادلية مع إسلام عيسى، لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

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استمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بتتويج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة.