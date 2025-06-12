بطل آسيا.. ماركيز لوبيز مدربا لقطر القطري

أتم نادي قطر القطري إجراءات التعاقد مع المدرب الإسباني ماركيز لوبيز.

وقاد لوبيز منتخب قطر للتتويج بلقب كأس آسيا 2023.

وأعلن نادي قطر تعاقده مع المدرب الإسباني ماركيز لوبيز خلفا للمغربي يوسف السفري.

ماركيز الذي سبق له وأن توج مع المنتخب القطري بلقب كأس آسيا سيتولى تدريب نادي قطر.

وسبق لماركيز أن خاض تجربة تدريبة في قطر عندما قاد نادي الوكرة.

وكان نادي قطر قد أعلن رحيل 6 لاعبين بنهاية الموسم المنصرم من بينهم أحمد عبد القادر.

وقضى عبد القادر الموسم معارا لصفوف قطر من الأهلي.

وكشف النادي رحيل كل من الإسباني خافي مارتينيز والكونغولي بن مالانجو والمغربي بدر بانون والبرازيلي كارلوس فينيسيوس والجنوب إفريقي بيرسي تاو.