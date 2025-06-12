القنوات الرياضية السعودية ناقلا حصريا لـ كأس كونكاكاف

أعلنت مجموعة القنوات الرياضية السعودية، عن نقل منافسات بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بشكل حصري ومجاني على شاشاتها.

وتقام البطولة خلال الفترة من 14 يونيو حتى 6 يوليو، في الولايات المتحدة وكندا، بمشاركة المنتخب السعودي.

وجاء الإعلان عبر محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، من خلال حسابه في منصة "إكس"، حيث أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الحراك الرياضي المتسارع الذي تشهده المملكة.

وأكد الحارثي أن نقل البطولة يهدف لتعزيز التفاعل الجماهيري والانفتاح على ثقافات رياضية متعددة، من خلال كوادر وطنية وشراكات استراتيجية، ضمن جهود الهيئة لتقديم محتوى رياضي مؤثر.

ويشارك الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة، هايتي، وترينيداد وتوباجو.

ويبدأ منتخب السعودية مشواره بمواجهة هايتي يوم الأحد المقبل على ملعب "سنابدراجون" في مدينة سان دييجو الأمريكية.