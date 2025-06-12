الزمالك: لم نتخل عن أحمد حمدي منذ إصابته.. وسنتخذ القرار المناسب بعد التحقيق

شدد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن مجلس إدارة النادي لم يتخل عن اللاعب أحمد حمدي منذ إصابته في مايو 2024، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بعلاج اللاعب كان تحت إشراف النادي الكامل.

أحمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وقال سالم في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "البعض حاول استغلال قضية أحمد حمدي للإساءة إلى مجلس الإدارة، وهذا أمر غير مقبول. اللاعب خضع لمتابعة دقيقة من النادي، وتمت رعايته طبيا وتأهيليا دون تقصير".

وأضاف "صورة التحويل البنكي والشيك أُرسلت بالأمس إلى محمد أسامة طبيب الفريق، وربما تأخر وصولها، لكن هذا لا يعني أننا تخلينا عن اللاعب في أي مرحلة، سواء خلال العملية الجراحية أو التأهيل".

وتابع "الزمالك سبق أن أرسل أحمد حمدي للاطمئنان على حالته الصحية في الإمارات ثم ألمانيا، وكل ذلك كان بدعم مباشر من مجلس الإدارة".

وأتم ""مجلس الإدارة في انتظار عودة اللاعب إلى القاهرة، وذلك بعد اتخاذ قرار بإحالته للتحقيق للوقوف على أسباب تجاوزه في حق النادي، وهو أمر غير مقبول بأي شكل، وبعد التحقيق، سيتم اتخاذ القرار المناسب".

وقرر نادي الزمالك تحويل أحمد حمدي لاعب الفريق للتحقيق نظرا لما بدر منه تجاه النادي في الساعات الماضية، على أن تُعرض نتيجة التحقيق مع اللاعب على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ويتواجد أحمد حمدي حاليا في ألمانيا رفقة محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على حالته من الإصابة التي تعرض لها في إياب نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان خلال شهر مايو العام الماضي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن حمدي يتواجد في ألمانيا للاطمئنان مرة أخيرة على مدى تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي للركبة.

ويشعر اللاعب بالغضب تجاه مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب خلافات حول تحمل قيمة السفر.

وكان أحمد حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ ما يقرب من عام خلال نهائي الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

وخاض أحمد حمدي مباراة وحيدة هذا الموسم ولمدة 11 دقيقة فقط.

إذ شارك حمدي كبديل أمام بيراميدز في الجولة السادسة من المرحلة الختامية بمسابقة الدوري. ولم يشارك حمدي في كأس مصر.

ويرتبط حمدي -27 عاما- بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2027.