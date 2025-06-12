بسبب ركلة جزاء عُمان.. الاتحاد الفلسطيني يتقدم بشكوى للاتحادين الدولي والآسيوي

الخميس، 12 يونيو 2025 - 20:36

كتب : FilGoal

فلسطين أمام عمان في تصفيات آسيا لكأس العالم

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد قرار حكم مباراة المنتخب الفلسطيني أمام العماني في الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل المنتخب العُماني أمام نظيره الفلسطيني بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح عُمان في الدقيقة 90+7، ليتأهل المنتخب العماني لخوض الملحق المؤهل للمونديال، فيما ودع المنتخب الفلسطيني تصفيات كأس العالم.

وجاء بيان الاتحاد الفلسطيني كالتالي: "يود الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن يوضح للرأي العام الرياضي، بأنه تابع بدقة واهتمام بالغ مجريات مباراة منتخبا الوطني امام شقيقه العماني، والتي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ولا سيما قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب العماني في الوقت بدل الضائع، سجل منها هدف التعادل."

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وتابع البيان "بعد مراجعة دقيقة لمقاطع الفيديو الرسمية، وما تم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، تبين لنا بشكل واضح أن قرار الحكم "موعود بونياديفارد" باحتساب ركلة الجزاء لم يكن صائبا، وجاء مجحفا بحق منتخبنا الوطني، إذ لم تتوافر أي من المعايير التحكيمية التي تستوجب هذا القرار".

وأتم "بناء على ذلك، تقدمنا في الاتحاد الفلسطيني بشكوى رسمية إلى كل من الاتحاد الاتحاد الدولي "فيفا"، والاتحاد الآسيوي، مطالبين بإجراء تحقيق شامل في ملابسات هذه الواقعة، والتدقيق في كافة الإجراءات والقرارات التي رافقت احتساب ركلة الجزاء، بما يكفل إحقاق العدالة، وفقا للوائح والأنظمة المعتمدة لدى الاتحادين".

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تقدم المنتخب الفلسطيني عدي خروب في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني برأسية رائعة في الشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع تحصل منتخب عمان على ركلة جزاء سجل من خلالها عصام الصبحي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+7 بعد التأكد من صحتها عبر تقنية الفيديو.

لعب منتخب عمان منقوصا منذ الدقيقة 73 بعدما تلقى علي السعدي بطاقة صفراء ثانية، ليتحصل على البطاقة الحمراء.

وبتلك النتيجة رفع منتخب عمان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة الثانية، فيما رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.

وتم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم إلى 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق.

ويتأهل أول فريقين مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى الملحق، فيما يودع المنتخبان الخامس والسادس التصفيات.

وبعد ختام المرحلة الثالثة تأهلت 6 منتخبات إلى كأس العالم وهم، إيران - أوزبكستان - كوريا الجنوبية - الأردن - اليابان - أستراليا.

فيما تأهل إلى الملحق منتخبات الإمارات - قطر - العراق - عمان - السعودية - إندونيسيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، كل مجموعة 3 منتخبات بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن يقام الملحق شهر أكتوبر المقبل.

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