انتهت في نهائي كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) البنك الأهلي

الخميس، 12 يونيو 2025 - 20:31

كتب : FilGoal

محمد شكري - لاعب سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، على ملعب السلام.

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نهاية المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا 2-0 وتتويجه بلقب كأس عاصمة مصر.

ق 79: جووووول الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا عن طريق فخري لاكاي بعد انفراده بالبلعوطي حارس البنك.

ق 75: أخطر فرص البنك الأهلي في الشوط الثاني.. البديل أحمد مدبولي سدد من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل.

ق 70: تمريرة من فخري لاكاي لمحمود زلاكه المنفرد بمرمى البنك ولكن سدد بجوار القائم.

ق 52: ضغط مبكر من البنك بحثا عن التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف نظيف.

ق 45+2: كرة عرضية من ياو أنور جناح البنك الأهلي أبعدها رجب نبيل مدافع سيراميكا ليتابعها أحمد ريان مباشرة لتمر بجوار قائم سيراميكا بقليل.

ق 40: جوووووول مارادوني لـمحمد رضا بوبو ليسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا .

ق 4: فرصة خطيرة والهدف الأول يضيع لسيراميكا كليوباترا بعد مرور زلاكه من الجانب الأيسر بطريقة رائعة ليلعب كرة عرضية ارتدت من الحارس البلعوطي، تابعها إسلام عيسى ولكن اصطدمت بمدافع البنك سيريل.

انطلاق المباراة

سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي كأس عاصمة مصر كأس الرابطة
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