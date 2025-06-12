الصفقة الأولى.. الشمال القطري يعلن ضم أكرم توفيق

الخميس، 12 يونيو 2025 - 20:11

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - الشمال القطري

أتم نادي الشمال القطري إجراءات التعاقد مع أكرم توفيق لينضم لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وانتقل توفيق لصفوف الشمال في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وأعلن الشمال ضم توفيق بشكل رسمي بعد اجتيازه الفحص الطبي قبل توقيع العقد.

أخبار متعلقة:
حوار أكرم توفيق - عن الرحيل وإيقاف ميسي وصفقة زيزو ونتيجة كبيرة أمام الزمالك الشمال القطري: فوجئنا بطلبات والد زيزو المبالغ فيها.. وهذا موعد انضمام أكرم توفيق قائمة الأهلي – استمرار غياب أكرم توفيق أمام حرس الحدود.. وعودة الساعي محمد رمضان يتحدث عن موقف كولر وتغير إمام عاشور وقيد معلول وتجديد أكرم توفيق

ومن المقرر أن يعقد نادي الشمال مؤتمرا صحفيا في الرابعة مساء بعد غد السبت بفندق فيليرو لوسيل، وذلك لتقديم أكرم توفيق لوسائل الإعلام والجماهير ، والاعلان عن كافة تفاصيل التعاقد .

وتعد صفقة أكرم توفيق أول صفقات نادي الشمال استعدادا للموسم المقبل.

واختتم الشمال الموسم المنصرم باحتلال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الريان صاحب المركز الخامس وثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي.

وبدأ أكرم توفيق مسيرته في صفوف نادي إنبي وانتقل منه إلى الأهلي في صيف 2016.

ولعب توفيق في صفوف الجونة في يناير 2019 معارا من الأهلي قبل أن يعود للقلعة الحمراء في 2020.

واستمر توفيق مع الأهلي حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المنصرم، لينتقل إلى الشمال القطري بداية من الموسم المقبل.

وفاز أكرم توفيق مع الأهلي بـ 6 ألقاب لبطولة الدوري، و4 ألقاب لكأس مصر و4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا.

اكرم توفيق أكرم توفيق الأهلي
نرشح لكم
توماس فرانك مدربا جديدا لـ توتنام تقرير يكشف حقيقة مفاوضات نيوم مع نجم النصر بيلد: 5 وجهات محتملة لـ تير شتيجن بعد برشلونة "الملك هنا".. نابولي يعلن ضم كيفين دي بروين يوفنتوس يعلن تجديد تعاقد سافونا جلوبو: سانتوس يتفاوض مع نيمار لتجديد تعاقده سكاي: بايرن ميونيخ في محادثات لضم نيكو ويليامز دي بروين يصل إلى إيطاليا تمهيدا للتوقيع مع نابولي
أخر الأخبار
شكري: مازلت لاعبا في سيراميكا.. ولم يتواصل معي أحدا من الأهلي 42 دقيقة | الكرة المصرية
كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
حمدي فتحي: أحترم ميسي ولا أخاف منه.. وأرغب في مواجهة ريال مدريد مجددًا ساعة | كأس العالم للأندية
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بيراميدز يشارك في كأس السوبر بـ الكارت الذهبي ساعة | الكرة المصرية
توماس فرانك مدربا جديدا لـ توتنام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير يكشف حقيقة مفاوضات نيوم مع نجم النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
الثالثة على التوالي.. سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس عاصمة مصر 2 ساعة | الدوري المصري
ماريسكا: كأس العالم للأندية يمنحنا تحديا جديدا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 2 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 3 زيزو: هذه حقيقة عرض نيوم و"الكوبري" وطلب الـ "100 مليون".. ولذلك لا أبحث عن تعاطف جماهير الزمالك 4 حوار زيزو عن - مكالمة جيرارد وتهرب الزمالك وعمولة والده وسبب الانتقال إلى الأهلي
/articles/507089/الصفقة-الأولى-الشمال-القطري-يعلن-ضم-أكرم-توفيق