الصفقة الأولى.. الشمال القطري يعلن ضم أكرم توفيق

أتم نادي الشمال القطري إجراءات التعاقد مع أكرم توفيق لينضم لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وانتقل توفيق لصفوف الشمال في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وأعلن الشمال ضم توفيق بشكل رسمي بعد اجتيازه الفحص الطبي قبل توقيع العقد.

ومن المقرر أن يعقد نادي الشمال مؤتمرا صحفيا في الرابعة مساء بعد غد السبت بفندق فيليرو لوسيل، وذلك لتقديم أكرم توفيق لوسائل الإعلام والجماهير ، والاعلان عن كافة تفاصيل التعاقد .

وتعد صفقة أكرم توفيق أول صفقات نادي الشمال استعدادا للموسم المقبل.

واختتم الشمال الموسم المنصرم باحتلال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الريان صاحب المركز الخامس وثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي.

وبدأ أكرم توفيق مسيرته في صفوف نادي إنبي وانتقل منه إلى الأهلي في صيف 2016.

ولعب توفيق في صفوف الجونة في يناير 2019 معارا من الأهلي قبل أن يعود للقلعة الحمراء في 2020.

واستمر توفيق مع الأهلي حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المنصرم، لينتقل إلى الشمال القطري بداية من الموسم المقبل.

وفاز أكرم توفيق مع الأهلي بـ 6 ألقاب لبطولة الدوري، و4 ألقاب لكأس مصر و4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا.